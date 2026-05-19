100均で見つけた珍グッズ「水を流すたびフフッ…ってなる」「ノリが良すぎて困惑」

ダイソーで見つけた『ノリノリくまさん Happy Bear』が、想像以上にクセの強い商品でした！蛇口につけて水を流すだけで、クマさんが全力ダンスを披露してくれるユニークなグッズ。可愛い見た目とは裏腹に、激しすぎる動きで思わずフフッ…と笑いがこぼれます。毎日の手洗いタイムが楽しくなるアイテムですよ♪

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商品情報

商品名：ノリノリくまさん Happy Bear

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480805443

水を流すたびにフフッて笑っちゃう！ダイソーの珍グッズが面白いんです

ダイソーをふらっと見ていると、たまに「なんでこれを作ったの！？」とツッコミたくなる商品に出会いませんか？

今回見つけたのは、そんな“珍グッズ”といえる『ノリノリくまさん Happy Bear』です。

使い方は、蛇口の先端に商品をしっかりと差し込むだけ。水を流すと内部の水車パーツが回転し、連動してクマさんの手が上下に動く仕組みです。

ノリノリすぎる！ダイソーの『ノリノリくまさん Happy Bear』

取り付け可能な蛇口は、口径15〜17.5mmの一般水栓のもの。また、よくあるタイプのトイレ用手洗いの蛇口です。特殊な形の蛇口には使用できないので、そこは注意が必要です。

実際に使ってみると、「パタパタパタッ！！！！」と激しく動くのでビックリ。くまさんの可愛いダンスを想像していたので、その勢いの良さに思わず笑いがこぼれました。

また、水を流す度に「カチャカチャ」と結構音が鳴るので、設置場所は少し工夫したほうがよさそう。

キッチンのような頻繁に使う場所より、トイレの手洗い場などがちょうどいい印象です。

ふと水を出した瞬間、全力で踊るクマさんを見ると、ちょっと疲れた日でもクスッと笑えます。

今回はダイソーの『ノリノリくまさん Happy Bear』をご紹介しました。

家族やゲストと驚かせられるのはもちろん、子どもウケも良いので、手洗いを嫌がる子でも「クマさんが見たい！」と進んで蛇口をひねってくれるかもしれません。

遊び心のある仕掛けで、日常をちょっと楽しくしてみませんか？気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。