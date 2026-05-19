俳優・窪塚洋介が、息子でモデル・俳優の窪塚愛流の作文を公開し話題になっている。

１９日に自身のインスタグラムを更新し、「愛流の小学校の卒アル。急に本人が送って来たので不意をつかれた。」と書き始め、作文の写真をアップ。その作文は「夢 それは」と題し、「ぼくの将来の夢は、父といっしょに仕事をすることです。俳優とレゲェの二つの仕事を共演したいと思っています」などと記されている。

洋介は「最後の１行で吹いたものの すでに半分叶えてる気味なのがすごいのと、まっすぐ真面目とまっすぐ子どもが混ざり合って ゑ（え）も言われぬ"全力"の空気感を作り出している。 先生のアドバイスに関しては共に緊張の件。（思わせぶりなタイトル&レゲェの言い方＆空白に卍をキメてくるところ＆『とくに俳優のほうは』の段落の無邪気さを評価したいｗ）」と感想を述べ、「今年で２３歳。 近いうちに芝居でご一緒したいものだと、 １人晩酌しながらしみじみ。」とつづっている。

この投稿にフォロワーからは「“親子共演”あるんちゃうん」「ステキな親子の歩み」「ちゃんと文章にあらわし実現する、父親と一緒で素晴らし過ぎてそれだけでお酒がのめちゃいますね」「こどものうちにこんな凄い作文書けるのスゴすぎますね」「お父さん大好きなのが伝わります」「良いお父さん」「感慨深い」など賞賛の声が寄せられている。