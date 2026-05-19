

ドキュメント72時間「渋谷“音楽の塔” みんなのプレイリスト」

ドキュメント72時間「渋谷“音楽の塔” みんなのプレイリスト」が、５月22日夜10時からNHK総合で放送される。

毎回、ひとつの現場にカメラを据え、そこで起きるさまざまな人間模様を72時間＝３日間にわたって定点観測するドキュメンタリー番組「ドキュメント 72時間」（毎週金曜 夜10時00分）。

５月22日放送の舞台は渋谷の巨大CD・レコード店。さらに「ドキュメント72時間×MUSIC」と題し、22日の放送に合わせて過去の音楽関連回を一挙再放送。そして５月19日放送の「うたコン」に、番組テーマ曲を歌う松崎ナオが出演。

渋谷にある巨大CD・レコード店が舞台。約80万枚が並ぶ世界最大級の“音楽のデパート”。配信で音楽を楽しめる時代に、わざわざここを訪れるのはなぜだろう？

推しのバンドを応援するためにCDを買う大学生、クラシックで仕事の疲れを癒やしたい新社会人、70年ぶりに日本を訪れ演歌の新譜を探しにきた日系ブラジル人夫婦…データではなく実物を求め、ネットではなくリアルで“自分だけの音楽”を探す人々の声に耳を傾けた。

番組ナレーションは、ASIAN KUNG-FU GENERATIONの後藤正文が担当。アジカンは今年結成30周年、舞台となった巨大CD・レコード店とほぼ同じ歴史をたどってきた。音楽も、その聴かれ方も、時代とともに移り変わってきた30年。その変化を後藤が見つめる。

松崎ナオ コメント

ドキュメント72時間が大好きな方々や、初めて聴く方々にも、みんな自分の生きている世界、日常の素晴らしさや儚さがそこにあるという事を丁寧に歌いたいと思っています。※松崎ナオが出演する「うたコン」は、5月19日（火）夜７時57分〜NHK総合で生放送。NHK ONE で同時・見逃し配信予定。

後藤正文（ASIAN KUNG-FU GENERATION）コメント

今回の番組を見て、いろんな人が、いろんな思いを持ってこのCDショップに通っていることがわかりました。今、アジカンの楽曲制作の真っ最中なのですが、「ちゃんと作ったら、ちゃんと聴いてくれる人がいるんだ」ということを実感して、1人のミュージシャンとしてものすごく勇気をもらいました。今回の舞台であるCDショップも、アジカンも30年。CDから配信へ、“音楽の入れ物”がどんどん変わり、その変遷とともに歩んできたというか、ナレーションをしているときに歴史を振り返るような感覚になり、なくならないでほしいな、って気持ちになりました。

（初めてナレーションをしてみて）やっているうちにだんだん慣れてきて、映像を見ながら「もっとこうやって音を置いたほうがいいな」ということを最後のほうで感じたというか、「俺、これまだ上手くなる余地あるな」と思いました（笑）。「ナレーション人生始まったばっかりだな」みたいな。すごくワクワクしました。

「ドキュメント72時間×MUSIC」 “音楽”関連回を一挙再放送

【放送予定】 ※変更の可能性もあり▽5月20日（水）午前１時55分〜（19日深夜）「フジロック 待ち望んだ夏の日に」（初回放送：2023年９月８日 語り：田畑智子）▽5月21日（木）午前１時51分〜（20日深夜）「昭和歌謡に引き寄せられて」（初回放送：2016年４月８日 語り：仲里依紗）▽5月22日（金）午前２時06分〜（21日深夜）「新宿・音楽スタジオ 僕らがバンドを組む理由」（初回放送：2019年１月11日 語り：向井秀徳）※いずれもNHK 総合で放送、NHK ONE で同時・見逃し配信予定■番組情報ドキュメント72時間「渋谷“音楽の塔” みんなのプレイリスト」【放送予定】5月22日（金）夜10時00分~10時30分＜NHK総合＞※NHK ONE で同時・見逃し配信予定