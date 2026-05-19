渋谷の巨大CD店に密着、在庫80万枚 世界最大級の“音楽のデパート”に集う人間模様
ドキュメント72時間「渋谷“音楽の塔” みんなのプレイリスト」
ドキュメント72時間「渋谷“音楽の塔” みんなのプレイリスト」が、５月22日夜10時からNHK総合で放送される。
毎回、ひとつの現場にカメラを据え、そこで起きるさまざまな人間模様を72時間＝３日間にわたって定点観測するドキュメンタリー番組「ドキュメント 72時間」（毎週金曜 夜10時00分）。
５月22日放送の舞台は渋谷の巨大CD・レコード店。さらに「ドキュメント72時間×MUSIC」と題し、22日の放送に合わせて過去の音楽関連回を一挙再放送。そして５月19日放送の「うたコン」に、番組テーマ曲を歌う松崎ナオが出演。
渋谷にある巨大CD・レコード店が舞台。約80万枚が並ぶ世界最大級の“音楽のデパート”。配信で音楽を楽しめる時代に、わざわざここを訪れるのはなぜだろう？
推しのバンドを応援するためにCDを買う大学生、クラシックで仕事の疲れを癒やしたい新社会人、70年ぶりに日本を訪れ演歌の新譜を探しにきた日系ブラジル人夫婦…データではなく実物を求め、ネットではなくリアルで“自分だけの音楽”を探す人々の声に耳を傾けた。
番組ナレーションは、ASIAN KUNG-FU GENERATIONの後藤正文が担当。アジカンは今年結成30周年、舞台となった巨大CD・レコード店とほぼ同じ歴史をたどってきた。音楽も、その聴かれ方も、時代とともに移り変わってきた30年。その変化を後藤が見つめる。
松崎ナオ コメント
ドキュメント72時間が大好きな方々や、初めて聴く方々にも、みんな自分の生きている世界、日常の素晴らしさや儚さがそこにあるという事を丁寧に歌いたいと思っています。※松崎ナオが出演する「うたコン」は、5月19日（火）夜７時57分〜NHK総合で生放送。NHK ONE で同時・見逃し配信予定。
後藤正文（ASIAN KUNG-FU GENERATION）コメント
今回の番組を見て、いろんな人が、いろんな思いを持ってこのCDショップに通っていることがわかりました。今、アジカンの楽曲制作の真っ最中なのですが、「ちゃんと作ったら、ちゃんと聴いてくれる人がいるんだ」ということを実感して、1人のミュージシャンとしてものすごく勇気をもらいました。今回の舞台であるCDショップも、アジカンも30年。CDから配信へ、“音楽の入れ物”がどんどん変わり、その変遷とともに歩んできたというか、ナレーションをしているときに歴史を振り返るような感覚になり、なくならないでほしいな、って気持ちになりました。
（初めてナレーションをしてみて）やっているうちにだんだん慣れてきて、映像を見ながら「もっとこうやって音を置いたほうがいいな」ということを最後のほうで感じたというか、「俺、これまだ上手くなる余地あるな」と思いました（笑）。「ナレーション人生始まったばっかりだな」みたいな。すごくワクワクしました。