俳優・鈴木亮平の公式Instagramが更新され、稽古場で撮影された4枚のオフショットが公開された。

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投稿された写真には、黒のTシャツ＆パンツ姿の鈴木が、共演者と銃を構え合うアクション稽古に臨む姿が収められている。倉庫のような空間でハンドガンを向けられながら低く身を沈めるカット、銃を奪い合うように組み合うカットなど、本番さながらの緊迫感を帯びた稽古風景が連なっている。引き締まった前腕に浮かぶ血管や張り詰めた眼差しからは、役と向き合う鈴木のストイックな姿勢が滲み出ている。

キャプションでは「最近出せる写真がなかなかなくてすみません……」と切り出し、近況の発信が滞っていたことへの詫びを綴った。続けて「撮影→稽古→撮影→稽古と、創造の日々があと数ヶ月続きそうです」と、撮影と稽古を往復する多忙な日々が当面続く見込みであることを報告している。最後は「あの頃の自分に、恥じないよう」と短く添え、過去の自分への誓いとも受け取れる言葉で投稿を締めくくった。

2024年に配信された鈴木が主演を務めるNetflix映画『シティーハンター』の続編『シティーハンター2』が2027年に配信が予定されている。コメント欄には今回のオフショットはその稽古の一コマではないかという期待の声が集まっている。

（文＝リアルサウンド編集部）