「六本木心中」などで知られる歌手のアン・ルイスが9日、息子でミュージシャンの美勇士の誕生日に合わせ、TikTokの生電話ゲストとして登場し、久々に生の声をファンに届けた。



【写真】母のアン・ルイスと電話中の美勇士 やっぱ桑名さんにもアンにも似てる

アンは現在、米国に在住。美勇士が、アンの元夫で父・桑名正博さんが2012年10月に亡くなる前に2人でレコーディングした音源に、翌年2月にアンがロサンゼルスで録音した歌声を合わせた曲を最後に、芸能界からは遠ざかっている。



69歳になったアンだが、以前と同じ少しハスキーがかった若々しい声は健在。美勇士との会話の中で「3時には起きて、猫のご飯用意して、出発は、5時から6時15分前かな。家を出て、散歩している」と米国での生活を明かした。



散歩中は野良猫のご飯の世話もしており、「3マイル(約5キロ）歩く途中にさ、こっちに10匹、あっちに4匹って感じで、65匹から70匹にご飯あげてるんだけど、それを車で行くようにしたのよ。ワタクシも膝がちょっとヤバい系に入ってきたのもあるから、車でちょっと走ってはご飯あげて、走っては止まってご飯あげてを繰り返して1時間ちょっとかかるかな」と語った。



美勇士も「すごいね！計何匹くらいにあげてるの？ニャンコに」驚き気味。すると「前は80匹くらいにあげていたけど、悲しいことにこの辺コヨーテがいるのよ。数匹コヨーテが」と自然豊かな場所に住んでいることも吐露していた。



ファンも久々に聞くアンの生声に「元気そうでうれしい」「変わらずの声でうれしい」「元気そうな声を聞かせてくれてありがとう」といった声が並んでいた。



（よろず～ニュース編集部）