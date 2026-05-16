市川團十郎、ディズニーを“ひとり”で訪れる理由 長男が明かした父の意外な行動「チケットを取って園内をがぁーっと」
歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が15日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』（後11：00）に出演。長男の市川新之助が父の意外な素顔を明かした。
【写真】「何気に勸玄さんお姉ちゃまの背を越しましたか？」市川團十郎が公開した子どもたちの写真
2022年に十三代目市川團十郎白猿を襲名し、さらなる飛躍を続ける團十郎。番組では父として子どもたちと向き合う素顔や、家族愛あふれるエピソードも語った。
その中で長男の新之助から「パパは一人でディズニーに行っているときがある」と語っていたと、藤ヶ谷太輔が明かすと團十郎は「あ、そうです。（ディズニー）シーに一人で散歩に…」と明かし、スタジオを驚かせた。
團十郎は入園料の割引が効く時間帯から訪れるといい「仕事とがが終わるのが（午後）7時ぐらいだと、チケットを取って園内をがぁーっと歩いて帰る」と明かした。ディズニーで散歩する理由を團十郎は「バレないんです。みんな乗り物に乗ろうとしているから」と語り、一人の時間を満喫できる「夢の世界だから…」と笑みを浮かべた。
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2022年に十三代目市川團十郎白猿を襲名し、さらなる飛躍を続ける團十郎。番組では父として子どもたちと向き合う素顔や、家族愛あふれるエピソードも語った。
その中で長男の新之助から「パパは一人でディズニーに行っているときがある」と語っていたと、藤ヶ谷太輔が明かすと團十郎は「あ、そうです。（ディズニー）シーに一人で散歩に…」と明かし、スタジオを驚かせた。
團十郎は入園料の割引が効く時間帯から訪れるといい「仕事とがが終わるのが（午後）7時ぐらいだと、チケットを取って園内をがぁーっと歩いて帰る」と明かした。ディズニーで散歩する理由を團十郎は「バレないんです。みんな乗り物に乗ろうとしているから」と語り、一人の時間を満喫できる「夢の世界だから…」と笑みを浮かべた。