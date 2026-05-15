日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した。森保一監督（57）が会見に出席し、壇上で名前を読み上げた。JFAの宮本恒靖会長(49)、山本昌邦技術委員長(68)も登壇した。

森保監督は「感謝の気持ちでいっぱいです。これまでの北中米W杯に向けた戦いの中でたくさんの選手たちが日本代表として戦いたいと心を寄せてくれた。本大会に向けてメンバーを発表しますが、多くの選手が日本のために戦いたいと日本代表のチーム力を支えてくれた。一緒に戦ってくれた選手、心を合わせ、思いを持ってくれた選手に感謝したい」とした上で、選手名を読み上げた。

W杯で日本は1次リーグF組に入り、オランダ、スウェーデン、チュニジアと対戦する。

日本は5月下旬から国内合宿を開始し、同31日の壮行試合アイスランド戦（MUFG国立）を経て事前合宿地のモンテレイ（メキシコ）に入る。6月14日（日本時間15日）に1次リーグF組初戦でオランダに挑む。

発表された日本代表選手は以下の通り。

【GK】

早川 友基（鹿島＝27）

大迫 敬介（広島＝26）

鈴木 彩艶（パルマ＝23）

【DF】

長友 佑都（FC東京＝39）

谷口 彰悟（シントトロイデン＝34）

渡辺 剛（フェイエノールト＝29）

板倉 滉（アヤックス＝29）

伊藤 洋輝（Bミュンヘン＝27）

冨安 健洋（アヤックス＝27）

菅原 由勢（ブレーメン＝25）

瀬古 歩夢（ルアーブル＝25）

鈴木淳之介（コペンハーゲン＝22）

【MF/FW】

伊東 純也（ゲンク＝33）

遠藤 航（リバプール＝33）

鎌田 大地（クリスタルパレス＝29）

前田 大然（セルティック＝28）

小川 航基（NECナイメヘン＝28）

田中 碧（リーズ＝27）

上田 綺世（フェイエノールト＝27）

堂安 律（Eフランクフルト＝27）

佐野 海舟（マインツ＝25）

中村 敬斗（Sランス＝25）

鈴木 唯人（フライブルク＝24）

久保 建英（Rソシエダード＝24）

塩貝 健人（ウォルフスブルク＝21）

後藤 啓介（シントトロイデン＝20）