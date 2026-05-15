「自律神経失調症」と「うつ病」は同じ病気？意外な病名のつけ方とは【心の不調がみるみるよくなる本】

「自律神経失調症」と「うつ病」の違い

「自律神経失調症」「うつ病」という病名を、よく耳にするという人は多いと思います。これらは、自律神経にどのような影響を与えるのでしょうか。

コントロールできない体の働き

自律神経は、体内の血圧・呼吸・体温の調節、消化吸収や免疫反応を行うなど生命維持に欠かせない神経で、自分の意思とは無関係に働きます。また、自律神経の働きは交感神経（活動）と副交感神経（休息）のバランスによって保たれており、それが崩れるとさまざまな体調不良があらわれます。

一方、うつ病の人には、食欲低下や不眠の症状があらわれます。その原因が自律神経を乱れさせる糖尿病や、自己免疫疾患などの病気でない場合は、精神的な疾患への治療アプローチ（投薬、カウンセリングなど）が必要となります。

「交感神経」と「副交感神経」

この交感神経と副交感神経のバランスが崩れることによって、自律神経失調症を発症します

強いストレスや睡眠不足、疲労などが原因で自律神経のバランスが崩れると、「自律神経失調症」の症状があらわれます

実は「自律神経失調症」という正式な病名はなく、「うつ病」「パニック障害」「適応障害」といった精神的な病気に該当します。しかし、それらの病名をつけにくい場合や、本人に説明しにくい場合に「自律神経失調症」という病名が使われているのです

【出典】『心の不調がみるみるよくなる本』ゆうきゆう：監修