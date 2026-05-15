歌手の香西かおり（62）が15日、公式サイトを更新。乳がんの手術を行ったことを公表した。

香西は「いつも応援して頂いてる皆様へ」とし「実は、この春3月に乳がんが見つかり、早期のうちにという事で摘出手術を受けました。昨今の医療の素晴らしさもあり、2週間ほどで無事退院することが出来ました。現在は1日も早い回復を目指していますので、これからも変わらず、応援よろしくお願いします」と報告した。

また、株式会社リルキアエンターテインメントの森田珠代代表取締役も連名でコメント。「香西かおりに関するご報告」とし「平素は格別のご配慮を賜り、厚く御礼を申し上げます。また、日頃より香西かおりへ格別のご引立てを賜り、重ねて御礼申し上げます。先日、弊社所属アーティストである香西かおりに初期の乳がんが判明致しました。主治医と相談の上、4月30日に手術を行い、幸い大事には至らず現在順調に回復しております」と説明した。

「ご心配、ご迷惑をお掛けいたしましたファンの皆様、関係者様には深くお詫び申し上げます」とコメント。「本人の体調回復を最優先とし、一日も早く元気な姿をお見せできるよう努めてまいりますので、何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます」と締めくくった。