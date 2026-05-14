このあとも激しい雷雨に警戒。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■関東各地で激しい雷雨 竜巻などの突風にも注意

14日（木）は上空の寒気の影響で大気の状態が非常に不安定になっています。神奈川県では大雨警報も発表され、横浜市や藤沢市で局地的な大雨となりました。栃木県や東京都でも竜巻注意情報が発表された時間があり、夜にかけて積乱雲が発達しやすい状況が続きそうです。都心でも帰宅の時間帯に激しい雷雨となる恐れがあるため、空模様の変化には十分な注意が必要です。

■15日は安定した晴天 各地で洗濯日和に

15日（金）は上空の寒気は抜けていくため、大気の不安定な状態は解消されるでしょう。全国的に晴れる所が多く洗濯日和となりそうです。東北の太平洋側から関東にかけては、午前中は雲が広がりやすいですが、午後は各地で日差しが届きそうです。夜にかけて天気の崩れも無いので、洗濯物も安心して外干しが出来そうです。

沖縄本島は梅雨の中休みとなりますが、先島諸島では明け方にかけて警報級の大雨になる恐れがあり、土砂災害などに十分な注意が必要です。

■北日本は気温大幅アップ 九州は真夏日が続く

北日本の冷たい空気は抜けていき、上空に暖気が流れ込む予想です。北海道の帯広では28℃の予想で、前日より10℃も気温が上がり真夏並みの暑さになりそうです。宮城県の白石では前日より12℃も上がり25℃の夏日が予想されています。ここ数日の気温変化が大きくなっていますので、体調の管理にはお気をつけください。

東日本や西日本も季節外れの暑さが続きそうで、東京は5日連続の夏日になるでしょう。熊本では31℃が予想されていて、前日よりもさらに気温は上がりそうです。意識して水分補給をしたり、外での作業は休憩もこまめにとるなど、熱中症には十分な注意が必要です。

【15日(金)の予想最高気温】※（）内は前日比と季節感

帯広（北海道）28℃（+10 真夏並み）白石（宮城） 25℃（+12 6月下旬）東京 25℃（-1 5月下旬）5日連続の夏日名古屋 27℃（-2 6月上旬）5日連続の夏日大阪 28℃（±0 6月中旬）5日連続の夏日佐賀 30℃（±0 7月上旬）2日連続の真夏日熊本 31℃（+1 7月上旬）2日連続の真夏日