ベイシス <4068> [東証Ｇ] が5月14日大引け後(17:00)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比24.7％増の2億0700万円に伸び、通期計画の2億2800万円に対する進捗率は90.8％に達し、5年平均の75.6％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-6月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比21倍の2100万円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比8.4％増の9000万円に伸び、売上営業利益率は前年同期の4.1％→4.2％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース