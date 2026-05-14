「別人やん」新しい学校のリーダーズメンバー、雰囲気激変モデルショット公開！「美すぎて朝から五度見」
新しい学校のリーダーズのKANONさんは5月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。モデルショットを公開し、反響が寄せられました。
【写真】KANONの雰囲気激変モデルショット
コメントでは「流石に可愛過ぎて…」「綺麗すぎて、ちょっと引いちゃった」「別人やん」「誰かと思った」「美すぎて朝から五度見しました」「かわいさが改めて世界にバレてしまう」「世に放ってはいけません...美人すぎです」「普段にこにこ笑顔の可愛い子が見せる『美しさ』に助かる命がある」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】KANONの雰囲気激変モデルショット
「綺麗すぎて、ちょっと引いちゃった」KANONさんは「#MiuMiuClub #MiuMiu」とハッシュタグを付けて、2枚の写真を投稿。丸衿が印象的なブラウンのワンピースを着用し、グリーンのバッグを手に持っています。いつもは黒髪のロングヘアを下ろしているKANONさんですが、この写真ではアップスタイルの髪形を披露。普段とは違った雰囲気です。
「相変わらずの美」4月7日には赤いセーラー服姿のソロショットを公開したKANONさん。きれいな黒髪のストレートヘアが目を引きますね。ファンからは「女神」「相変わらずの美」「美少女ポジションが定着しつつある」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)