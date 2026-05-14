ソニーは、6月11日に発売するスマートフォン「Xperia 1 VIII」の発売記念キャンペーンを実施する。8月31日まで同機を購入すると、最大1万5000円分の特典が進呈される。

キャンペーンでは、6月11日～8月31日までに同機のSIMフリーモデルまたはキャリア（NTTドコモ／au／ソフトバンク）モデルを購入し、9月7日10時まで同機のプリインストールアプリ「Xperia Lounge」で応募すると、1万円分の特典が進呈される。さらに、発売日前日の6月10日までに、メッセージアプリ「LINE」で事前エントリーしておくと、合計1万5000円分の特典が進呈される。

特典は、SIMフリーモデルの購入でキャッシュバック（セブン銀行ATM受け取り）、ドコモモデルでdポイント（期間・用途限定）、auモデルでPontaギフトコード、ソフトバンクモデルでPayPayポイントとして進呈される。

中古機および海外モデルの購入はキャンペーン対象外。事前エントリーによる追加特典は、LINEアカウント1つにつき1回まで。