【ポケットモンスター ウインド・ウェーブ】 2027年 発売予定 価格：未定

ポケモンは、2027年に発売を予定しているNintendo Switch 2用RPG「ポケットモンスター ウインド・ウェーブ」の新たな映像を同社公式Xにて公開した。

今回公開されたのは、同作のメインテーマを収録したメイキング映像。NHK交響楽団が演奏しており、2026年夏に開催予定の「N響×ポケモン クラシックコンサートツアー」でも演奏される予定となっている。

(C)Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK