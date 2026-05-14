「ポケモン ウインド・ウェーブ」のレコーディング風景が公式Xで公開。NHK交響楽団が演奏
【ポケットモンスター ウインド・ウェーブ】 2027年 発売予定 価格：未定
ポケモンは、2027年に発売を予定しているNintendo Switch 2用RPG「ポケットモンスター ウインド・ウェーブ」の新たな映像を同社公式Xにて公開した。
今回公開されたのは、同作のメインテーマを収録したメイキング映像。NHK交響楽団が演奏しており、2026年夏に開催予定の「N響×ポケモン クラシックコンサートツアー」でも演奏される予定となっている。
2027年発売予定『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』のメインテーマを収録したメイキング映像を公開！- ポケモン公式 (@Pokemon_cojp) May 13, 2026
演奏しているのはNHK交響楽団だよ！
2026年夏に開催予定の「N響×ポケモン クラシックコンサートツアー」でも演奏されるからお楽しみに！https://t.co/3ipfCjcad3 #ポケモン風波 pic.twitter.com/t1GClQY7Ll
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