EarFunは、電源オンやペアリング開始などを知らせる音声ガイダンスをスマートなチャイム音に置き換える機能を、iOS/Android OS向けアプリ「EarFun Audio」に追加した。対応製品をEarfun Audioアプリに登録のうえ、設定画面で「EarFun チャイム音」を選択すれば、無料で利用できる。

対応製品はEarFun Clip 2、EarFun Air Pro 4+、EarFun Air Pro 4。対応製品は今後順次拡大予定。

EarFun Clip 2

このEarFun チャイム音は、ドイツを中心に活動するプロミュージシャン/サウンドエンジニアTobias Philippen氏、クリエイティブコンサルタントChristoph Geradts氏の共同プロジェクトにより制作。Tobias Philippen氏は、長年にわたり音楽制作・編曲・ライブパフォーマンスで活躍、繊細なサウンドと豊かな音の表現力で定評がある。

EarFun チャイム音では、サウンドデザインを専任で担当し、電源オン、接続、ノイズキャンセリングの切り替えといった日常的な操作体験を、シンプルでありつつ明確な識別性と質感を持つサウンドとして表現した。

彼らは約8カ月にわたり、コンセプト設計から微調整までを繰り返し行ない、最終的に制作された33のサウンドセットから11種類を厳選。それぞれの役割と質感を徹底的に検証し、「ブランド体験として最適化されたチャイム音に仕上げた」という。

EarFun Audioアプリの最新バージョン(Android版は20.1.45以降、iOS版は20.6.6以降)を使い、対応製品のファームウェアを最新版にアップデートすると、対応機種の「音声ガイダンスの設定」画面に「EarFun チャイム音」項目が出現。これをタップすると、言語別のプロンプト音が無効化され、以降接続や状態変化のタイミングでチャイムが鳴るようになる。