外出から帰宅し、お留守番してくれていた柴犬さんの様子を見ると…。思わず抱きしめたくなる、あまりにも健気で愛おしい行動が話題になっているのです。

胸がギュッと締め付けられるような、微笑ましいその光景は記事執筆時点で54万回を超えて表示されており、2.1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：用事を済ませて帰宅→寝ていた犬が、なぜか『ダウンジャケット』を…尊くて泣ける『まさかの光景』】

外出から帰宅→留守番していた犬が…

Xアカウント『@shomaruoneone』に投稿されたのは、柴犬「まる」ちゃんのお姿。

この日、用事を済ませて自宅へ帰ってこられたという飼い主さん。お留守番してくれていたまるちゃんの様子を見てみると…あまりにも健気なお姿で眠っていたのだといいます。

思わず抱きしめたくなる『健気な行動』が話題に

飼い主さんのダウンを運んできて、自分の体を包み込むようにして眠っていたというまるちゃん。あまりにも気持ちよさそうで、安心しきった様子はとても愛くるしいものだったそう。

大好きな飼い主さんの匂いに包まれながら、安眠できる状態を準備してお留守番時間を過ごしていたのであろうまるちゃんのお姿はまさに『愛されワンコ』という表現がぴったりで、多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「ママさんのことが大好きなのね」「可愛い」「ママの匂いで安心するんですね」「うちの子も同じようなことします」「健気な…泣けてきちゃいますね」「尊いです」「甘えん坊さん」などの絶賛コメントが寄せられています。

ニコニコ笑顔が素敵な柴犬の女の子

2012年9月14日生まれのまるちゃんは、ニコニコ笑顔がとっても素敵な柴犬の女の子。飼い主さんとのお散歩中に見せる『楽しいね』というかのようなアイコンタクトはとっても愛おしいもの。

飼い主さん曰く13歳を迎えた現在、さらに甘えん坊度が増してきているのだとか。飼い主さんとたくさんお出かけをしたり、お家でのんびり過ごしたり…。

飼い主さんに溺愛されながら、マイペースにのびのびと幸せに暮らすまるちゃんのお姿は日々柴犬の魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@shomaruoneone」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。