FAカップ決勝を応援するアザール…と思ったらM-1準優勝のお笑い芸人
M-1グランプリ2025準優勝のお笑いコンビ『ドンデコルテ』の渡辺銀次さんが、元ベルギー代表FWエデン・アザール氏になりきった姿に注目が集まっている。
U-NEXTが16日のFAカップ決勝チェルシーvs.マンチェスター・シティに向け、渡辺さんとお笑いコンビ『カゲヤマ』の益田康平さんによるYouTubeチャンネル『それいけ益々荘』とコラボしたウォッチパーティーを開催すると発表。「欧州サッカーとゆかりの深いお2人のウォッチパーティーでは、FAカップ決勝ならではのハイレベルな試合展開に、熱くなる彼らのサッカートークを聞くことができます。U-NEXTサッカーパックで配信される試合のライブ配信を視聴しながらお楽しみください」とPRした。
これを受け、益田さんが自身のX(@massan26)を更新。「エデン・アザール選手もFAカップ決勝を応援してくれてます! みんなでU-NEXT観ましょう!!」とアップした写真が、チェルシーのユニフォームを着た渡辺さんだった。
渡辺さんはX(@10000nabe)で同投稿を引用リポスト。「すいません私はアザール選手の髪型をしているだけでサッカーは素人中の素人です」と明かし、「私のような方もサッカー通の益田に教わりながら一緒に見ましょう」と呼びかけている。ファンからは「確かに似てるw」「こういうJリーガーいそうね」「アザールヘア=サッカー上級者に見えるのズルい」などの声が上がった。
U-NEXTが16日のFAカップ決勝チェルシーvs.マンチェスター・シティに向け、渡辺さんとお笑いコンビ『カゲヤマ』の益田康平さんによるYouTubeチャンネル『それいけ益々荘』とコラボしたウォッチパーティーを開催すると発表。「欧州サッカーとゆかりの深いお2人のウォッチパーティーでは、FAカップ決勝ならではのハイレベルな試合展開に、熱くなる彼らのサッカートークを聞くことができます。U-NEXTサッカーパックで配信される試合のライブ配信を視聴しながらお楽しみください」とPRした。
渡辺さんはX(@10000nabe)で同投稿を引用リポスト。「すいません私はアザール選手の髪型をしているだけでサッカーは素人中の素人です」と明かし、「私のような方もサッカー通の益田に教わりながら一緒に見ましょう」と呼びかけている。ファンからは「確かに似てるw」「こういうJリーガーいそうね」「アザールヘア=サッカー上級者に見えるのズルい」などの声が上がった。
すいません私はアザール選手の髪型をしているだけでサッカーは素人中の素人です。— ドンデコルテ渡辺銀次 (@10000nabe) May 12, 2026
私のような方もサッカー通の益田に教わりながら一緒に見ましょう。 https://t.co/oa8xR0yX8v