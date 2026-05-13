俳優の川崎麻世（63）が13日、自身のSNSを更新し、「芸能人と出逢える街で有名芸能人に声をかけられた」と報告した。

川崎はブログで「この間 芸能人と出逢える街 原宿表参道でぶらぶら買い物をしてました 腕時計好きの俺 swatchに気になる商品があるので見てたら 後ろから有名芸能人に声をかけられたのです 振り向くとすらっとスタイリッシュなスタイルで帽子にサングラスの美女でした！」とつづり、2ショット写真を投稿。

またインスタグラムでも「ミュージカルでも共演した王林です！久しぶり会えて俺もテンション上がりました。店員さんが撮影してくれたんだけど、2人ともサングラスで王林が『2人でデートしてたって思われね〜かな？』と 誰も思う訳ねーだろ 超明るくて素敵な王林でした」とし、「本当に芸能人と出逢えるんだね？」と締めくくった。

さらに去年、「韓流スターのSE7ENや 同じく韓流スターのASTROのメンバーJINJINや大友康平さんと飲んだ時」の写真も投稿。

フォロワーからは「お二人共スタイル抜群で足長〜〜〜い」「王林ちゃんと偶然出会えるって」「声をかけた人も かけられた人も有名芸能人」などの声が寄せられていた。