人気インフルエンサー・MINAMIが5月12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。印象的な“ぱっつん前髪”の整え方を解説した。

（関連：【画像あり】「ぱっつん前髪」の作り方をノーカット解説するMINAMI）

MINAMIは現在19歳のインフルエンサー。YouTubeではVlogや踊ってみた系の動画、若すぎると話題の母「みみママ」や姉・妹との動画も好評で、人気を集めている。

今回の動画では、ファンからの要望が多数寄せられているという「ぱっつん前髪」の作り方を解説。2026年に入ってから取り入れたスタイルだが、本人の想像以上に好評だそうで、すっかり定着してチャームポイントになっている。MINAMIのスタイルを真似したいファンにとっては、ノーカットで届けられる貴重な動画だ。

「個人的には流し前髪より難しい」と話しつつ、前髪をただ濡らしただけの状態から、ヘアアイロンをかける前に太めのカーラーを使って軽く巻き、根本からふんわりさせておく。そこから155度に設定した「Panasonic ストレートアイロン ナノケア」で少し熱を通し、もう一度カーラーに巻き付けることで、前髪がふんわりと額から浮いた状態をキープ。さらに、毛量が多いため2段に分け、コームとヘアアイロンを使って細かく調整していく。

仕上がりは動画をチェックしてもらいたいところだが、実際にセットしていく様子を見ていると、MINAMIが「簡単そうなのに難しい」という理由がよくわかる。それは、前髪をふんわりとさせながらも「隙間から眉毛が見えるのがイヤ」というこだわりによるもので、微調整を繰り返しながら、スプレーで固定するまでに前髪だけで15分以上かかっていた。

本人評価は「80点」と満点にはならなかったが、最終的には見事な“ぱっつん前髪”に。視聴者からは「みなみちゃんの前髪マジっで可愛いし参考にしたくて嬉しいノーカット」「需要ありまくり！！！かわいいいい」「ぱっつん前髪まじで似合う！」など、好評のコメントが寄せられている。

（文＝向原康太）