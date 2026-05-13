ココスジャパンが全国に展開するファミリーレストラン「ココス」は、5月14日から、“純氷ふわふわかき氷 第1弾”を販売開始する。

ココスの“純氷ふわふわかき氷”は、−10℃前後で48時間かけてじっくりと凍らせた透明度の高い氷を、空気を含ませながら細かく削ることで、専門店にも負けないふわふわとしたくちどけに仕上げた夏の定番スイーツ。

第1弾では、定番フレーバーの「いちご」や「宇治金時」、「マンゴー」を夏に先駆けて販売する。味のベースとなるミルクシロップをはじめとしたこだわりのシロップや、ふわとろホイップ、ココロはずむようなトッピングで贅沢なスイーツに仕上げた。どの商品にも“追いシロップ”が付くので、最後のひとくちまで存分にフレーバーを楽しめる。

“純氷ふわふわかき氷”は、6月23日からさらにラインアップを増やして販売する予定なので、ぜひ期待してほしいという。

ぜひこの機会に近くのココスで、贅沢な味わいの“純氷ふわふわかき氷”を楽しんでほしいという。



「いちご」

「いちご」は、かき氷の大定番であるいちごフレーバーを、ココスの“純氷ふわふわかき氷”らしい贅沢なスイーツに仕上げた。果肉入りのいちごソースや、ふわとろホイップ、まろやかなホワイトチョコフレーク、サクサクとしたビスケットチップをトッピングした。トップにあしらったフリーズドライのいちごパウダーのピンク色がキュートな見た目を演出する。



「宇治金時」

「宇治金時」は、天保7年創業の京都「矢野園」の宇治抹茶を使用した、贅沢な味わいのかき氷となる。ふわとろホイップにかかった抹茶パウダーの豊かな香りが、抹茶の風味を一層際立たせる。もちもちとした白玉や優しい甘さの北海道産あずきは、濃厚な抹茶と相性抜群だとか。心ゆくまで抹茶の味わいを堪能できる。



「マンゴー」

「マンゴー」は、アルフォンソマンゴーのピューレを使用したシロップをたっぷりかけた、常夏感あふれるかき氷。ふわとろホイップの上にはサクサクとしたビスケットチップをトッピングし、食感のアクセントを加えた。“追いシロップ”にはとろんとしてなめらかな食感のマンゴーの果肉が入っている。爽やかな甘みのマンゴーで、南国気分を楽しめること間違いなしだとか。

食後にぴったりなサイズも用意している。

［小売価格］

いちご：979円

宇治金時：979円

マンゴー：979円

ミニサイズ 全3種：594円

（すべて税込）

［発売日］5月14日（木）

ココスジャパン＝https://www.cocos-jpn.co.jp