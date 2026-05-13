ココス、夏の定番「純氷ふわふわかき氷」第1弾を発売 いちご･宇治金時･マンゴーの３種が登場

ファミリーレストランチェーン「ココス」は、5月14日より「純氷ふわふわかき氷 第1弾」を全国の店舗で販売開始する。価格は各890円(税込979円)。ミニサイズも各540円(税込594円)で展開する。

「純氷ふわふわかき氷」は、-10℃前後で48時間かけて凍らせた透明度の高い純氷を使用し、空気を含ませながら細かく削ることで、ふわふわとしたくちどけに仕上げた夏限定の人気スイーツシリーズ。

第1弾では、「いちご」「宇治金時」「マンゴー」の3種類を用意。ミルクシロップをベースに、ホイップや果肉ソースなどを組み合わせ、スイーツ感覚で楽しめる一品に仕上げた。全商品に“追いシロップ”が付属し、最後まで濃厚な味わいを楽しめる。

「宇治金時」、「マンゴー」、追いシロップの画像はこちら

〈いちご〉

果肉入りのいちごソースを使用した定番フレーバー。ふわとろホイップ、ホワイトチョコフレーク、ビスケットチップをトッピングし、フリーズドライのいちごパウダーで華やかな見た目に仕上げた。

〈宇治金時〉

天保7年創業の京都「矢野園」の宇治抹茶を使用。濃厚な抹茶の風味に、白玉や北海道産あずきを合わせた和風仕立てのかき氷となっている。

〈マンゴー〉

アルフォンソマンゴーのピューレを使用したシロップをたっぷりとかけた一品。ホイップやビスケットチップを合わせ、“追いシロップ”にはマンゴー果肉も加えた。南国感のある爽やかな味わいが特徴。

同シリーズは6月23日からラインアップを追加予定。販売は全国504店舗で実施予定で、空港店舗では取り扱わない。なお、テイクアウトには対応していない。