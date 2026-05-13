ココリコ遠藤、GWキャンプ帰りのリアルな夫婦ショット公開
お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが13日までにオフィシャルブログを更新。友人家族が撮影した“リアルな夫婦ショット”を公開した。
2015年12月に遠藤と結婚し、長男・空楽くん、次男・歌楽くんと２人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や自宅のプール開きの様子など、日常の様子を発信している。
７日に「初体験」と題して更新したブログでは、「GWは友人家族とキャンプへGO！！」と報告。「『キャンプ行きたい』ってずっと言われていた」という子どもたち念願のキャンプが数年越しに実現したことを明かした。
一方で、「パパも私もキャンプの準備は大変ってイメージが強くて」と不安もあったといい、「テント設営してBBQやったりして初キャンプ楽しめたー」と振り返りつつも、「イビキがうるさすぎた＆いつもと違う環境でほぼ寝れなかった母」「体がバキバキで全身痛い」と母親ならではの本音もユーモアたっぷりにつづっていた。
９日、「続き」と題したブログは、キャンプ中の子どもたちについて「大興奮でイビキかいて爆睡していたかと思ったら 夜中に起きてきて覚醒」と明かし、星空を眺めた後に再び眠りについたエピソードを紹介。翌朝は「６時に起きて走り回ってた」と元気いっぱいな様子を報告。
チェックアウト後は海辺へ立ち寄り、生き物探しを楽しんだという。小さなカニを手に真剣な表情を見せる遠藤の姿や水の中で見つけたカニの写真などとともに「同じ海に、 いろんな種類のカニがいるって、発見してた！」とのこと。
また、ランチは地元で有名だという「まるい食堂」を訪問し、肉厚なカツにたっぷりソースがかかったソースかつ丼や餡がたっぷり絡んだかた焼きそばなどボリューム満点の料理を堪能し、「すっごく美味しかった！！」と満足げにコメント。
さらに、「友人家族が夫婦ショットを撮ってくれた」と並んで歩く夫婦の後ろ姿も披露。キャンプ帰りの自然体な姿に「汗だく 髪の毛ボサボサだけど リアルな夫婦ショット」と飾らない言葉で紹介。
最後は「準備は大変だけど 子供たちには実際に経験させることが１番」と家族での体験の大切さを実感したことを明かしつつ、「それにしても GW中、渋滞やばかったわ」とブログを締めくくっている。
2015年12月に遠藤と結婚し、長男・空楽くん、次男・歌楽くんと２人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や自宅のプール開きの様子など、日常の様子を発信している。
７日に「初体験」と題して更新したブログでは、「GWは友人家族とキャンプへGO！！」と報告。「『キャンプ行きたい』ってずっと言われていた」という子どもたち念願のキャンプが数年越しに実現したことを明かした。
９日、「続き」と題したブログは、キャンプ中の子どもたちについて「大興奮でイビキかいて爆睡していたかと思ったら 夜中に起きてきて覚醒」と明かし、星空を眺めた後に再び眠りについたエピソードを紹介。翌朝は「６時に起きて走り回ってた」と元気いっぱいな様子を報告。
チェックアウト後は海辺へ立ち寄り、生き物探しを楽しんだという。小さなカニを手に真剣な表情を見せる遠藤の姿や水の中で見つけたカニの写真などとともに「同じ海に、 いろんな種類のカニがいるって、発見してた！」とのこと。
また、ランチは地元で有名だという「まるい食堂」を訪問し、肉厚なカツにたっぷりソースがかかったソースかつ丼や餡がたっぷり絡んだかた焼きそばなどボリューム満点の料理を堪能し、「すっごく美味しかった！！」と満足げにコメント。
さらに、「友人家族が夫婦ショットを撮ってくれた」と並んで歩く夫婦の後ろ姿も披露。キャンプ帰りの自然体な姿に「汗だく 髪の毛ボサボサだけど リアルな夫婦ショット」と飾らない言葉で紹介。
最後は「準備は大変だけど 子供たちには実際に経験させることが１番」と家族での体験の大切さを実感したことを明かしつつ、「それにしても GW中、渋滞やばかったわ」とブログを締めくくっている。