ダスキンが運営するミスタードーナツは、“もっちゅり食感”が特長のドーナツ「もっちゅりん」全3種を期間限定で発売する。同商品は5月14日からミスドネットオーダーでの予約受付開始、6月3日から店頭販売および予約分の引き渡しを開始する。

「もっちゅりん」は昨年ミスタードーナツ55周年を記念して初登場した“もっちゅり食感”が特長のドーナツ。昨年話題となり、大きな反響を得たが、商品を届けることが叶わない消費者もいた。今回の発売においては、より多くの消費者に届けられるようミスドネットオーダーの事前予約をこれまでよりも早く開始する。

「もっちゅりん」は、手に取った時の独特のやわらかさ、ひとくち食べた瞬間の弾力のある食感とやわらかい食感を同時に堪能できる“もっちゅり食感”が最大の特長。生地の“もっちゅり食感”はそのままに、ラインアップは昨年人気商品であった「もっちゅりんきなこ」「もっちゅりんみたらし」に加え、今回は“もっちゅり食感”にいちご味との組み合わせが楽しめる「もっちゅりんいちご」が初登場する。販売を待っていた人にも、今回初めて知ってもらう人にも、生地の食感や味わいを存分に楽しめる商品展開になっている。また、今回は第2弾の発売も予定している。



「もっちゅりんきなこ」

「もっちゅりんきなこ」は、「もっちゅり」とした食感を楽しめる、きなこシュガーでシンプルに仕上げた一品。こだわりの「もっちゅり」とした生地の食感をじっくり楽しんでほしいという。



「もっちゅりんみたらし」

「もっちゅりんみたらし」は、「もっちゅり」とした食感のドーナツ生地と、みたらしフィリングの相性が良い一品。「もっちゅり」とした食感と、甘さとしょっぱさの絶妙なバランスを楽しんでほしいという。



「もっちゅりんいちご」

「もっちゅりんいちご」は、「もっちゅり」とした食感の生地にいちごフィリングをつめ、いちごシュガーをトッピングした。仕上げにホイップクリームといちごフィリングを絞った。「もっちゅり」とした食感の生地に、いちごの甘酸っぱい味わいが合わさった一品になっている。

ミスタードーナツのキッチンで生まれた「もっちゅりん」。今回いちごも仲間入りしている。

今回の「もっちゅりん」もキャラクターをデザインしたトレイに入って登場する。楽しみにしてほしいという。

［小売価格］

もっちゅりんきなこ

テイクアウト：216円

イートイン：220円

もっちゅりんみたらし

テイクアウト：226円

イートイン：231円

もっちゅりんいちご

テイクアウト：237円

イートイン：242円

（すべて税込）

［事前予約開始日］5月14日（木）午前7時〜

※ショップによって予約受付開始日および予約受付開始時間は異なる場合がある

※製造状況等によって、ネットオーダーを受け付けていない場合もある

※ショップによって取り扱い時間・販売数は異なる

※ミスドネットオーダーは一部ショップでは実施していない

［発売日］6月3日（水）

ミスタードーナツ＝https://www.misterdonut.jp