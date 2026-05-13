クリスピー・クリーム・ドーナツが、日本上陸20周年を記念し参加型企画「クリスピー・クリーム・ドーナツ ファン投票 2026」を実施。

総投票数8万以上により1,000種類以上にのぼるメニューの中から選ばれた上位5品が、期間限定で復刻販売されます☆

「クリスピー・クリーム・ドーナツ ファン投票 2026」復刻販売メニュー

販売期間：2026年5月27日（水）〜6月23日（火）予定 ※なくなり次第終了

販売店舗：クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗 ※KKDクリスピー・クリーム・ドーナツ店舗以外の一部小売店及び催事は対象外

日本上陸20周年のアニバーサリー企画のひとつとして2025年12月よりスタートした「クリスピー・クリーム・ドーナツ ファン投票2026」

クリスピー・クリーム・ドーナツがこれまで日本で開発してきた約1,000種以上のドーナツの中から特に人気の高かった50品をノミネートし、特設サイトや公式SNS、店頭など様々な場所でファンの方々が“推しドーナツ”に投票されました。

今回、総投票数8万を超える中から選ばれた上位5品が決定し、期間限定で復刻販売されます☆

多くのファンの想いによって選ばれた5品は、誕生した時代も背景も様々。

かつての想い出とともに楽しむ方も、今回初めて出会う方も、新たな“お気に入り”見つけるチャンスです☆

ミント チョコ ケーキ

価格：テイクアウト 378円(税込)／イートイン 385円(税込)

ランキング：第1位（2019年発売）

1位に輝いたのは「ミント チョコ ケーキ」

「当時食べられなかったので復活してほしい！」「他にはないドーナツなので食べてみたい！」など多くの復刻を望む声から、WEB投票開始時から安定した支持を集め、最後まで首位を守り抜きました。

「ミント チョコ ケーキ」は、ミント風味コーティングを使った爽やかなドーナツ。

チョコ オールドファッションをミント風味コーティングでつつみ、ビターチョコでストライプを描いています。

チョコチップをミントの空に浮かぶ星のようにのせてあるのも特徴です。

ロータス ビスコフ ホワイトクリーム

価格：テイクアウト 356円(税込)／イートイン363円(税込)

ランキング：第2位（2020年発売）

2位は2020年に販売され、大きな反響を呼んだ「ロータス ビスコフ ホワイトクリーム」

2020年の初コラボ時、人気の高さから2023年・2024年にもコラボレーションし、2021年に実施したファン投票でも2位にランクインしており、引き続き根強い支持を集めました。

ベルギーで85年以上愛されているビスケット「ロータス ビスコフ」とのコラボレーションで誕生した「ロータス ビスコフ ホワイトクリーム」

「ロータス ビスコフ」をホワイトクリームの上にくだき、まんなかには、まるごと1枚を贅沢にトッピングしています。

クリームにカラメルのほのかな甘さとシナモンの香りがやさしく広がるドーナツです。

アザラシ カスタード

価格：テイクアウト 378円(税込)／イートイン 385円(税込)

ランキング：第3位（2021年発売）

3位は愛らしいビジュアルがSNSでも話題を集めていた『アザラシ カスタード』

水族館の人気者、アザラシに思わずニッコリと笑みが浮かんでしまいそう☆

ホワイトチョコのお顔に詰め込まれているのは、北海道産ミルクとバニラビーンズ入りのカスタードクリーム。

ビターチョコで描いた顔に、ミルキーでコクのあるホワイトチョコの丸いお鼻がキュートな一品です。

ティラミス クリーム

価格：テイクアウト 378円(税込)／イートイン 385円(税込)

ランキング：第4位（2024年発売）

4位にランクインしたのは、ドーナツになったティラミス「ティラミス クリーム」

中にマスカルポーネ入りクリームを入れて、コクのあるチーズ風味のコーティングで包んでいます。

仕上げはほろ苦いコーヒーソースと、オリジナルブレンドのココアパウダーで風味豊かに仕上げられているのもポイントです。

ニューヨーク チーズケーキ

価格：テイクアウト 378円(税込)／イートイン 385円(税込)

ランキング：第5位（2015年発売）

5位は「ニューヨーク チーズケーキ」と大人の味わいを楽しめるリッチなドーナツがランクイン。

ニューヨークチーズケーキの濃厚でクリーミーな味わいがドーナツで楽しめます。

クリームチーズ入りの風味豊かなフィリングに、アーモンドクランチとグラハムクッキーの香ばしさがマッチした、くせになるおいしさです。

Love 5 ダズン ハーフ（6個）

価格：テイクアウト 1,976円(税込)／イートイン2,013円(税込)

日本上陸からの20年間で販売した限定ドーナツの中から投票で選ばれたみんなの”推しドーナツ”を詰め込んだ「Love 5 ダズン ハーフ（6個）」

世界中で愛される「オリジナル・グレーズド」と日本で愛される5つのドーナツが組み合わせてあります。

総投票数8万以上により1,000種類以上にのぼるメニューの中から選ばれた上位5品を復刻販売。

2026年5月27日より期間限定で販売される「クリスピー・クリーム・ドーナツ ファン投票 2026」復刻メニューの紹介でした☆

※店舗により価格が異なる場合があります

※販売方法は予告なく変更になることがあります

※なくなり次第販売終了となります

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