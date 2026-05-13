本拠地ジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場

【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間13日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手が12日（日本時間13日）、本拠地で行われたジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場。第2打席で12試合53打席ぶりとなる7号を放った。メジャー通算300本塁打まであと13本。日米通算350本塁打（NPB48本）まであと15本とした。

“お目覚め”の一発となった。3回先頭で迎えた第2打席で、ハウザーから左中間フェンスを越える7号を放った。打球速度105.9マイル（約170.4キロ）、飛距離398フィート（約121.3メートル）、角度23度と弧を描いた。4月26日（同27日）のカブス戦以来。その後は不振に苦しみ、52打席ノーアーチが続いていただけに、ファンも大歓声をあげた。

大谷にとって5月は得意な時期。昨年5月は打率.309、15本塁打、27打点、OPS1.180と打ちまくり、自身6度目となる月間最優秀選手賞を手にした。

試合前時点で、打者としては41試合に出場し打率.233（146打数34安打）、6本塁打、16打点、OPS.767。投手としては6試合で2勝2敗、防御率0.97の好成績を残しており、3・4月の最優秀月間投手賞にも選ばれた。（Full-Count編集部）