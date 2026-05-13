今回紹介するのは、Threadsに投稿された可愛い猫コンビ。お気に入りのベッドを仲良く使っていた猫ちゃんたちでしたが、まさかのおもしろ展開になったようです。投稿はThreadsにて、6000回以上表示され、たくさんのThreadsユーザーたちの注目を集めました。

【写真：くつろいでいた猫→あごを見ると、『ベッドの柄』のせいで……『奇跡的な光景』に爆笑】

あご乗せしてて可愛いなって思ったけど…

今回、Threadsに投稿したのは「エルと桜子とのの」さん。登場したのは、猫の桜子ちゃんとののちゃんです。

お気に入りのベッドで仲良くくつろいでいた、桜子ちゃんとののちゃん。その様子を見て可愛いと思った飼い主さんはすぐさまカメラを構えて撮影したそうです。そして、あることに気付いた模様。

それはベッドの柄のせいで、桜子ちゃんのあごがしゃくれているように見えているということ。ベッドの縁に白い毛並みのあごを乗せていた桜子ちゃんは、ベッドの白い柄と見事にフィット。結果、しゃくれたように見えたわけです。

まさかのしゃくれあごに猫好きたちも爆笑

奇跡的に桜子ちゃんのあごがしゃくれたように見えた今回の投稿。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「かなりのしゃくれでした」「そんな事言うからシャクレにしか見えなくなった」「可愛いですね。しゃくれに見えます」などの声が多く寄せられていました。桜子ちゃんのしゃくれ顔は多くの方に笑いと癒しを届けてくれたみたいですね。

Threadsアカウント「エルと桜子とのの」では、3匹の猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちの日常は心癒される投稿ばかりです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「エルと桜子とのの」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。