高級国産キーボードとして知られる東プレの「REALFORCE R4」をお使いの方、お待たせしました。ボディカラーとしてはホワイトとブラックの2色しかなかったR4ですが、キーキャップだけ別の色にできる「R4 Color Keycaps Set」の登場です！

「R4 Color Keycaps Set」

ラインアップは5色。「丁字茶（ちょうじちゃ）」「錆青磁（さびせいじ）」「灰青（はいあお）」「鳩羽紫（はとばむらさき）」「青白橡（あおしろつるばみ）」と、和を感じさせるネーミングで、いずれもアースカラーっぽい色合いをもつキーキャップとなっています。

新カラーは5色

そのうえで、アルファベット・記号部分の「タイプキー」、「タイプキー以外」、「テンキー」の3種類に分けてセット販売されていて、一気に全体を取り替えてしまうことも、アルファベットキー部分だけを変更することもできます。

筆者はとりあえず「丁字茶」の「タイプキー以外」をチョイスしました。キーキャップだけとはいえ7040円となかなか値が張るので、まずは一番摩耗（テカり）が目立ちやすそうなところを追加した形です。まだ全然摩耗してはいませんが。

選んだのは「丁字茶」の「タイプキー以外」

すっきりとした茶色です

筆者が使っているREALFORCE R4はホワイトで、部分的にキーを取り外して丁字茶のキーキャップに交換してみました。質感は標準のキーキャップと全く同じで、操作感ももちろん変わりません。木製のデスクの色合いにもマッチした、良さげな雰囲気になっているのではないでしょうか。

一部のキーを交換して使用中

それと、このカラーキーキャップについてもう1つポイントとなることがあります。CtrlキーとCapsLockキーのキー割り当てを交換している環境向けに、追加のキーキャップが同梱されているのです。

CtrlキーとCapsLockキーはキーサイズが異なるので、割り当て変更してもキートップの文字はそのまま、という中途半端な状態になっていたのですが、ようやくその問題を解消できるわけです。

CtrlとCapsLockのキー割り当て交換にも対応するキーキャップが同梱

懐に余裕のある方は、全色制覇してみるのも一興。多色混合にしてほぼ無限のパターンで自分だけの個性的なキーボードに仕立てるのもよし。REALFORCE R4はキー1つ1つの反応位置（アクチュエーションポイント）を変えることができるので、その設定に応じた色のキーキャップにするのもよし。

交換キーキャップが気軽に購入できるようになったことで、バリバリタイプしまくってもきれいな姿に元通りにできる、という安心感が生まれたようにも思います。

発売元 製品名 販売価格 東プレ R4 Color Keycaps Set（タイプキー以外） 7040円