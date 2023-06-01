Nikon ミラーレス一眼カメラ Z50 レンズキット NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR付属

AmazonにてNikonのミラーレス一眼カメラが特別価格で販売されている。期間は5月19日23時59分まで。

対象商品には、ミラーレス一眼「Z5II」とハクバのメンテナンス用品が付属するカメラ初心者キットのセット商品や、「Z50」とレンズキットのセット商品、「Z50II」とダブルズームキットのセット商品などがラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Nikon ミラーレス一眼 Z5II ボディ Zマウント フルサイズ＋ハクバ メンテナンス用品 カメラ初心者キット

高性能画像処理エンジン「EXPEED 7」を搭載したミラーレス一眼カメラ。撮りたい瞬間を逃がさない上位機種譲りの性能や、あらゆるシーンで素早く正確にピントが合うAF性能を備えている。

メンテナンスや保管、持ち出しに便利なハクバのカメラ初心者キットが同梱される。

Nikon ミラーレス一眼 Z50II ダブルズームキット 16-50VR+50-250VR付 APS-C Zマウント＋ハクバ メンテナンス用品 カメラ初心者キット

「Z50II」は、APS-Cサイズ/DXフォーマットカメラとしては初めて「イメージングレシピ」に対応したミラーレス一眼カメラ。カメラに登録した「イメージングレシピ」には、新たに搭載したピクチャーコントロールボタンで簡単にアクセス可能。「イメージングレシピ」と「ピクチャーコントロール」は、いずれも撮影モード［AUTO］時にも適用でき、難しい設定はカメラに任せて、色表現の楽しさを満喫できる。

ニコンZシリーズカメラの上位モデルから強力なAF性能を継承。人物や犬、猫、鳥、飛行機、車、バイク、自転車、列車の9種類の被写体を検出し、被写体がフレーム内で素早く動いても、その動きに合わせて追従し続ける。また、撮影モード［AUTO］時は絞り、シャッタースピード、ISO感度、AF、フラッシュ制御などをカメラが自動的に調整し、露出設定に加えホワイトバランスなども最適化。撮影シーンへの対応力が向上しており、安心して撮影に集中できる。

メンテナンスや保管、持ち出しに便利なハクバのカメラ初心者キットが同梱される。