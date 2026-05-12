「WORLD SCOUT」1万4000人から選ばれた“シンデレラガール”飛咲来（Sakura）未経験・初オーディションの田舎少女が全米デビュー 小3から不登校の過去…苦難乗り越え夢掴む【略歴・プロフィール】

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