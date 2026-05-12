ORCALANDの新曲「成仏Come true」が、TVアニメ『うしろの正面カムイさん』のオープニング主題歌に起用された。

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本アニメは、『裏サンデー』（小学館）および『マンガワン』にて連載中の同名ホラーコメディ漫画が原作。強大な霊力を持つ著名な霊能力者のカムイが、霊感を持つが除霊の力を持たない女子高生の助手シヅカと共に、特殊な手法で怪異を除霊していく内容になっている。

本楽曲は、ホラー要素を感じつつも疾走感と重厚なサウンドが特徴のロックチューン。歌詞はヨシキ（Vo/Gt）が原作を読み込んで書き下ろしており、成仏される“怪異”が本当に望んでいるものとは何か、という部分に着目した内容になっている。

また、本楽曲を収録した3rdミニアルバム『MAGIC×MAGIC』が7月8日にリリースされることも発表。ミニアルバムのリリースは前作『HERO’S HIGH』以来約2年半ぶりとなり、キャラクターの異なる7曲が収録される。

さらに、7月から全国10カ所で行われる対バンツアー『マジで魔法にかけにいく』が、ミニアルバムのリリースツアーとなることも明かされた。チケットは現在発売中。詳細は公式HPにて。

＜ORCALAND ヨシキ（Vo/Gt） コメント＞

ORCALAND初となるアニメタイアップ！素晴らしい機会に一念発起して産んだ曲原作ファンの方々も悔しいけど…良いと感じちゃう…となる様に様々な要素を挿入しましたこの作品に携わる全ての人々が幸せの絶頂にイく事を祈っています。

（文＝リアルサウンド編集部）