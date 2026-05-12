「BreakingDown」に多数出場した経験を持つ“闘う料理人”こめおが11日に公式X（旧ツイッター）を更新。カニラーメン店「かにを」を巡る問題について声明を出した。

こめおは「中国産の利用、食品偽装の件ですが、結論から言います」と切り出すと「"中国産使ってます。"インドネシア産もタイ産も使ってます。というより、国産のソフトシェルクラブというものがありません。あるのかもしれませんが、探した中でなかったです。供給量が1日200杯のソフトシェルクラブなので、国産のものであれば供給量が間に合わないと思います」と説明する。

「北海道のオオズワイガニが大量発生した件の蟹漁と混同して広がっています。オオズワイガニは出汁で使ってます。改めて事実確認してから投稿してください」とし「なんで今になって話すことにしたかに関しては何も知らない人が騒いでるなっていうのと、こいつらに弁明したところでまたさらに揚げ足取ろうと躍起になるのが目に見えてるので、なにもしてきませんでしたが、Googleのレビューをこれ以上荒らされるのは大変迷惑です」と苦言を呈した。

「僕の作るラーメンはムスリムの方に向けて作った物です。ソフトシェルクラブを使う背景も東南アジアで馴染みのある食材だったのと、美味しかったので、使うことを決めました。僕はこれから本当に世界に挑戦します。ムスリムの人たちの日本の食の感動体験を届けることを目指しています。同じ日本人なら応援してほしいです。もっと美味しくなるよう、もっと改善して喜んでもらえるよう努力します。これからも"かにを"をよろしくお願いします」と呼びかけていた。