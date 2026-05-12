「ここ数年で最も洗練されたデザイン」ユベントスが来季着用の新ホームユニホームを発表！「上品でエレガント」「ゴージャスだ」など好評
イタリアの名門ユベントスは現地５月12日、2026-27シーズンの新ホームユニホームを発表した。
新ユニは伝統のブラックとホワイトの縦縞をベースに、サプライヤーのアディダスとクラブのロゴはゴールドであしらわれている。
クラブは公式サイトで、新ユニのコンセプトを次のように説明している。
「新ユニホームは、クラブの歴史的なシンボルを現代的で洗練された視点で再解釈。核心は、ブラックとホワイトの縦ストライプを現代的に解釈したデザインにある。幾何学的な正確さとすっきりとした間隔を活かしたデザインは、大胆かつ自信に満ちた印象を与える」
公式インスタグラムでも新ユニが公開されると、「ここ数年で最も洗練されたデザイン」「上品でエレガント」「美しい」「ゴージャスだ」「早く買いたいな」「シンプルで良い」「最高だ」といったコメントが寄せられた。
評価は上々のようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「最高だ」ユベントスの2026-27シーズン新ホームユニ！
新ユニは伝統のブラックとホワイトの縦縞をベースに、サプライヤーのアディダスとクラブのロゴはゴールドであしらわれている。
クラブは公式サイトで、新ユニのコンセプトを次のように説明している。
「新ユニホームは、クラブの歴史的なシンボルを現代的で洗練された視点で再解釈。核心は、ブラックとホワイトの縦ストライプを現代的に解釈したデザインにある。幾何学的な正確さとすっきりとした間隔を活かしたデザインは、大胆かつ自信に満ちた印象を与える」
公式インスタグラムでも新ユニが公開されると、「ここ数年で最も洗練されたデザイン」「上品でエレガント」「美しい」「ゴージャスだ」「早く買いたいな」「シンプルで良い」「最高だ」といったコメントが寄せられた。
評価は上々のようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「最高だ」ユベントスの2026-27シーズン新ホームユニ！