◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル）＝５月１２日、美浦トレセン

重賞初制覇を目指すトーセンリョウ（牡７歳、美浦・加藤征弘厩舎、父ディープインパクト）には、偉大な父の記録更新がかかる。ディープインパクト産駒のＪＲＡ重賞勝利は２５年京都大賞典（ディープモンスター）が最後。カタールのアミールトロフィー・Ｇ２でディープモンスターが勝ったが今年、国内ではまだ勝っていない。勝てばサンデーサイレンスなどに並ぶ１７年連続（最長はクロフネ、パーソロンの１９年）となり２９９勝目（サンデーサイレンスの３１１勝に続く２位）。現役産駒が少なくなっている今、この馬にかかる期待は大きい。

中間の調整で大きな変化があった。脚元を考慮し、これまで坂路主体での調整だったが、２年７か月ぶりにＷコースでの調教を取り入れた。加藤征弘調教師は「年齢も年齢なので」とより負荷をかけて勝負に挑む。

今回が３度目の重賞挑戦。２４年の中日新聞杯は４着、昨年のエプソムＣは３着と善戦している。広く直線の長い新潟コースは、末脚が武器のこの馬向きだ。トレーナーは「状態自体は悪くない」と仕上がりに手応え。７歳の古豪が、初コンビの斎藤新騎手＝栗東・フリー＝を背に、父へ重賞タイトルを贈る。