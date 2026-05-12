イラストレーターのみうらじゅん氏（68）が11日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）にゲスト出演。自身の生み出した流行語への本音を吐露する場面があった。

この日はお笑いコンビ「アルコ＆ピース」平子祐希とともに出演。MEGUMIから「みうらさんは本当に時代、時代でお好きなものがマイブームがおありですけども」と振られたみうら氏は「毎回そうやって聞かれるもんで、用意しておかないと叱られるんですよ」と嘆き。

「“お前、呼んだ意味がないじゃないか”とか言うから。『マイブーム』っていう言葉がやっぱり俺の首を絞めちゃって」と続けた。

「『マイブーム』で流行語大賞をもらったんですよ。僕が作ったもんで、調子良かったんですけど、その時は。絶好調だったんですけど」とみうら氏。これには平子も「みうらさん作られたんですか！？」と驚き。

みうら氏は「やっぱりマスコミの人たちが、毎週のように“マイブームは何ですか？”“今何なんですか？”って出会い頭に聞くんですよ。同じこと言うと、“それはちょっと前読んだんで、新しいやつを”とか言うから。しょうがないから、その場でゴムヘビとか適当に言って」と苦笑した。

これに、MEGUMIも「言ってるときありました！ゴムヘビ時代知ってます。“無理してんなぁ〜”と思って。“MJ、無理してる”って」と笑うと、みうら氏は「なんとなーく思いついた、“ゴムヘビだったらウケるんじゃないかな”と思って。言った後から、ゴムヘビを探しに行く」と苦笑。

MEGUMIも「マイブーム疲れですね」とキッパリ。みうら氏は「もうずーっと、それで疲れてます」ともらした。

マイブームは1997年に流行語大賞トップテン入りしている。