なぜ「くの字」になった？ 軽量化と騒音低減を実現した驚きの進化電車の屋根を見ると、架線から電気を取り入れるための装置が載っています。この装置は「パンタグラフ」と呼ばれ、かつては「◇」のような菱形が主流でしたが、近年は「＜」の形をしたシングルアーム式が主流となっています。【変わり種！】1両に「◇」「＜」両方を載せた電車です（写真で見る）パンタグラフの形状は、技術の進歩とともに「菱形」から、下半分の