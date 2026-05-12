◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）

２度目のＧ１の舞台に血が騒ぐ。ジョスラン（牝４歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）は、前走の小倉牝馬Ｓで待望の重賞初制覇。“フユコク”開幕日で１７番枠から終始、外を通りながら力でねじ伏せ、頭差の着差以上に強さを見せつける内容だった。「これまでは弱いところがあって続けて使えない部分があった。体質が強化してきて、ようやく力を出せるようになってきた」と鹿戸調教師はフィジカル面の向上を頼もしく思う。１２日の美浦でも、元気よく坂路を６２秒８―１４秒４で駆け上がった。

厩舎ゆかりの血統だからこそ思い入れも強い。全兄で２１年の有馬記念などＧ１３勝のエフフォーリアをはじめ、デビューした７頭のうち６頭が鹿戸厩舎の所属だ。トレーナーは「このきょうだいは、みんな前向きで一生懸命。（ジョスランも）それを受け継いでいるし、扱う立場としては頼もしい」。“走る”という気持ちは生まれ持った本能の部分が大きく、確実に継承されていると指揮官は感じている。

今回は初めての１６００メートルで、頂点を狙う。鹿戸師は「馬場が良くて広い東京は合っているし、距離を詰めることで折り合いも楽になると思う」とパフォーマンスの上昇を見込む。初めてのＧ１挑戦となった昨年の秋華賞は４着だったが、「厳しい競馬でもいい脚を使ってくれた。能力的にはＧ１でもやれる」と手応えをつかむ一戦でもあった。偉大な兄が天皇賞・秋をはじめ４戦３勝、２着１回と得意にした府中で、妹が真価を発揮する。（浅子 祐貴）