【THE GUNDAM BASE POP-UP in NIIGATA】 5月29日～7月5日 開催予定 会場： 新潟市マンガ・アニメ情報館 新潟市中央区八千代2-5-7 万代シテイBP2 1階

BANDAI SPIRITSは、「THE GUNDAM BASE POP-UP in NIIGATA」を5月29日から7月5日にかけて新潟市中央区の新潟市マンガ・アニメ情報館にて開催する。このたび販売商品を公開した。

会場ではガンダムベース限定の「HG 1/144 ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ（デストロイモード）」（4,180円）、「MGSD ガンダムバルバトス[アイアンブラッドコーティング]」（7,150円）、「RG 1/144 ゴッドガンダム ハイパーモード」（16,500円）の他、イベント限定アイテム「1/1 ガンプラくん[ガンプラくん劇場イメージカラー]」（880円）などを販売する。

HG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ(デストロイモード)：4,180円

MGSD ガンダムベース限定 ガンダムバルバトス [アイアンブラッドコーティング]：7,150円

RG 1/144 ガンダムベース限定 ゴッドガンダム ハイパーモード：16,500円

1/1 ガンプラくん[ガンプラくん劇場イメージカラー]：880円

HG 1/144 インフィニットジャスティスガンダム弐式 [クリアカラー]：3,630円

HG 1/144 ペーネロペー[クリアカラー]：7,920円

ガンプラくんのおおきなあたま：5,500円

フェイスマグ νガンダム：1,760円

ガンプラくん ラングドシャ：1,296円

また「GUNPLA POP-UP RUNNER'S GATE」コーナーとして、「ベストメカコレクション 1/144 RX-78-2 ガンダム（REVIVAL Ver.）」の組み立てに必要な4種のランナーを単品で販売する。

ランナー4種に対して全6種のカラーバリエーションが存在し、全て合わせて1,296通りの組み合わせの中からオリジナルカラーのガンプラを制作できるという。価格は1枚550円。

ベストメカコレクション 1/144 RX-78-2 ガンダム（REVIVAL Ver.）RUNNER'S GATE RED A1：550円

ベストメカコレクション 1/144 RX-78-2 ガンダム（REVIVAL Ver.）RUNNER'S GATE YELLOW A2：550円

ベストメカコレクション 1/144 RX-78-2 ガンダム（REVIVAL Ver.）RUNNER'S GATE PINK B1：550円

ベストメカコレクション 1/144 RX-78-2 ガンダム（REVIVAL Ver.）RUNNER'S GATE GREEN B2：550円

入店はLINEアカウントを通した整理券の発行によって行なう。当日先着順となり、整理券1枚につき1人のみ入店できる。

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