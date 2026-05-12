女優でタレントのMEGUMI（44）が11日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）に出演。初対面の人気芸人を「エロみが凄い」と絶賛する場面があった。

この日はイラストレーターのみうらじゅん氏、お笑いコンビ「アルコ＆ピース」平子祐希がゲスト出演。大人の色気＆エロについてトークをくり広げた。

平子とは初対面だというMEGUMI。実物の平子に「大っきいでいらっしゃるんですね。なんかエロみがすごくない？」と衝撃。平子は「実際会うと厚みがありますねっていうのはよく。骨が太くて。筋トレをどうのこうのではないんですけど。元々、筋肉質だからラグビー部入ったっていう、逆の順で体を生かして。そこに今うっすら、脂肪が乗り始めて。このジャンルが好きな人は好き、みたいな」と話した。

MEGUMIは「は〜。いや、なんかエロみが凄い出てるなぁっていう」と感心しきり。

みうら氏が雑誌「週刊SPA」の連載「グラビアン魂」で20年以上グラビアを見ていた立場から、グラビアについて「“キメてる”時と“日常”の間みたいなところにエロスっていうのは生まれるもの」などど語る中、MEGUMIは「なんと平子さんもグラビアを出されている」と振ると、平子は「僕、写真集を少し前に出させていただきまして。『ViVi』からお声がけいただいて」。

実際に平子の写真集が登場すると、MEGUMIは「うわ〜やってる〜！え〜、すごっ。凄いんですけど」とその仕上がりに驚がく。「体エロっ。生々しいですねぇ。どういうおつもりでこれを？」と興味津々。

平子は「『ViVi』さんからお声掛けいただいた時は、芸人が出すっていうことで少しふざけた内容（を提示された）。（それ）だと逆に僕は照れちゃうんで、“全部しっかりした写真集を作るっていう大枠のボケにさせてください”っていう」と説明した。