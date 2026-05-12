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意外と知らない適職の真実とは？あなたに合う仕事と合わない仕事を見分ける7つの視点

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【目からウロコ】適職とは何か？あなたに合う仕事と合わない仕事の見分け方7選」と題した動画を公開した。動画では、多くの人が悩む仕事選びにおいて、自分に合った「適職」を見極めるための具体的な7つの基準を解説している。



Ryota氏はまず、適職の前提として「自分にとって大変ではない」ことを挙げる。他人が大変だと感じる仕事でも、自分にとってはそれほど消耗しないのであれば、それが適職の第一歩だという。さらに「帰宅後もそれほど消耗していない」ことも重要であり、交代性勤務などで生活リズムが崩れ、短時間で過度に消耗してしまう環境は適していないと指摘する。



また、一般的な仕事選びでは得意なことを重視しがちだが、Ryota氏は「苦手が少ない」ことの重要性を強調する。いくら得意を発揮できても、本当に苦手な業務が定期的に発生すれば、持続的なストレスになってしまう。「誰だって本当に苦手でストレスになるものが出てくる」と語る同氏は、自身の電話応対への強い苦手意識を例に挙げ、苦手を回避する仕事選びの有効性を説いた。



さらに、自分の「性格と能力に合っている」ことや、業務を「自分でコントロールできる」かどうかも見極めのポイントになるという。自分のレベルをはるかに超えた業務や、パニック状態に陥りやすい余裕のない環境は、自己肯定感の低下や退職につながりかねない。「自分が『これはできるよ』という仕事を選んでいる方が、安心できるんだ」と述べ、背伸びをしない環境選びを推奨している。



最後にRyota氏は、内発的動機となる「自分なりに興味が持てる」ことの必要性にも言及した。本動画は、給与や見栄えといった外発的な要素にとらわれず、自分自身の性格や日常の行動パターンを偽りなく見つめ直すことが、真の適職に出会うための近道であることを教えてくれる。