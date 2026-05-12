◇プロ野球 セ・リーグ 巨人-広島(12日、岐阜)

岐阜での試合開催へ、ともに岐阜にゆかりのある巨人・吉川尚輝選手と船迫大雅投手が試合前に思いを語りました。

岐阜出身の吉川選手は故郷での試合開催。プレーする長良川球場に「学生時代からたくさんやっている(球場)」と語ります。

さらにこの日対戦する広島・床田寛樹投手とは学生時代から対戦してきた間柄。「なんども対戦してきた。懐かしいなと思いながら、打てるように頑張りたい」と話しました。

「地元でできるので勝利を届けたい。勝って皆さんにいい思い出をプレゼントしたい」と意気込みました。

船迫投手は西濃運輸に所属していた社会人時代を岐阜で過ごしました。「自分の中では第3の故郷と思っている。4年間、岐阜で生活させてもらって、人も温かいしすごく色々な方と関わることができた」と話します。

社会人時代にプレー経験のある長良川球場にも「思い入れのある球場」とコメント。「プロ1年目に(長良川球場の)マウンドに立ったときの風景が、社会人のときと違った。お客さんの多さなど『こんなにも景色が変わるんだ』と実感した」と当時を振り返りました。