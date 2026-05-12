ABCテレビ『news おかえり』辺野古沖事故を異例特集 約40分間…「新映像」「驚きの証言」など次々
ABCテレビ『news おかえり』（月〜金 後3：40 ※関西ローカル）は、12日の生放送で、同志社国際高校の生徒が犠牲となった辺野古沖転覆事故について特集を組んだ。
【写真】『news おかえり』で辺野古沖転覆事故を特集 石戸諭氏はモノトーンの衣装で出演
「ウラドリ」のコーナーで、「新映像」と「新証言」を交え、午後4時すぎから約40分の特集となった。遺族提供の動画や、事故当時の検証、生徒らの「驚きの証言」などが明らかになった。同志社国際高校、ヘリ基地反対協議会についても詳しく取材。VTRは「原因究明を待つ遺族の心は癒されぬままです」とまとめた。
スタジオでは、本上まなみ、松尾諭、ノンフィクションライターの石戸諭氏がコメント。石戸氏は「事故が起きた以上、平和学習を名乗る資格が、同志社国際にもヘリ基地反対協議会にもないと思います」と強く指摘した。
石戸氏は、番組出演前に自身のXを通じて「朝日放送『newsおかえり』です。16時前後から辺野古転覆事故の力の入った検証報道が特集が放映されます。異例の20分超、取材班がご遺族、関係者と信頼関係を構築し独自映像、独自資料を入手した上での検証です。誰に、どのような責任があるのか。裏取りにも時間はかかる。僕もスタジオでうけます」と伝えていた。
【写真】『news おかえり』で辺野古沖転覆事故を特集 石戸諭氏はモノトーンの衣装で出演
「ウラドリ」のコーナーで、「新映像」と「新証言」を交え、午後4時すぎから約40分の特集となった。遺族提供の動画や、事故当時の検証、生徒らの「驚きの証言」などが明らかになった。同志社国際高校、ヘリ基地反対協議会についても詳しく取材。VTRは「原因究明を待つ遺族の心は癒されぬままです」とまとめた。
石戸氏は、番組出演前に自身のXを通じて「朝日放送『newsおかえり』です。16時前後から辺野古転覆事故の力の入った検証報道が特集が放映されます。異例の20分超、取材班がご遺族、関係者と信頼関係を構築し独自映像、独自資料を入手した上での検証です。誰に、どのような責任があるのか。裏取りにも時間はかかる。僕もスタジオでうけます」と伝えていた。