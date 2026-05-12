【NBA試合速報】2026年5月12日（火） ロサンゼルス・レイカーズ vs オクラホマシティ・サンダー
ロサンゼルス・レイカーズ vs オクラホマシティ・サンダー
日付：2026年5月12日（火）
開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）
最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 110 - 115 オクラホマシティ・サンダー
NBAのロサンゼルス・レイカーズ対オクラホマシティ・サンダーがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。
第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし26-21で終了する。
第2クォーターはオクラホマシティ・サンダーが逆転し45-49で終了する。
第3クォーターはロサンゼルス・レイカーズが逆転し84-80で終了する。
第4クォーターはオクラホマシティ・サンダーが逆転し110-115で終了する。
試合はオクラホマシティ・サンダーの勝利となった。
ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は43:11出場、25得点、2アシスト、5リバウンドとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-12 14:55:04 更新