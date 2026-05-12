ＤｅＮＡ・山本祐大捕手（２７）と、ソフトバンク・尾形崇斗投手（２６）、井上朋也内野手（２３）の１対２のトレードが成立したと１２日、両球団が発表した。

山本は午後に横浜スタジアムで会見。青のベイスターズカラーの練習着姿で「今日の朝に連絡が来たのでびっくりしている。そういうことかな、という気持ちで来ました」と話した。

今季は２８試合に出場。前カードの阪神３連戦にも３戦とも出場し、うち２試合でスタメンマスクをかぶった。それだけに「今季もキャッチャーとして一番出させてもらっていたし、このタイミングなのはびっくりしたけど、そういうこともあるのがこの世界だと思うので」と話した。

ＤｅＮＡファンに向けては「ファンの皆さんの前で直接お礼を言える機会があればよかったが。今度はソフトバンクさんに行ってプレーで恩返ししたい」とした。

今季から捕手出身の相川新監督が就任。山本は「１年目で、バッテリーコーチで見てくださってた人だったので優勝させたいってずっと思っていた」と話し、「今年は自分の成績が良かったわけではないが最後まで携わることができないのはショック」と話した。監督から掛けられた言葉については「僕だけにとどめておこうかなと思います」として明かさなかった。

山本は京都翔英高−ＢＣ・滋賀から２０１７年度ドラフト９位で入団、２３年に７１試合、２４年に１０４試合に出場して主力捕手になり、昨季は１０８試合に出場した。今季は２８試合に出場。ここまで打率・２２７、１本塁打、８打点をマークしていた。