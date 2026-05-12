MISIAの新曲「太陽のパレード」が、セイコーによる次世代育成活動『時育®』の新たな企業CMソングに起用された。

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本楽曲は、現在開催中の全国ツアー『MISIA 星空のライヴ XIII GRAND HORIZON』でも披露されているもの。セイコーは、本楽曲が持つ前へ進む力をやさしく照らし出すようなメッセージが、『時育®』を通じて、挑戦するすべての子どもたちの一歩一歩に寄り添い、その成長の瞬間を後押ししたいという想いと深く重なり、本楽曲の採用に至ったとしている。

本CMでは、スポーツに向き合う子どもたちの時間に焦点を当て、過去の陸上／水泳プログラムで撮影された写真を通じて『時育®』の世界観を描いている。なお本CMは、コーポレートサイトの『時育®』ページで公開しているほか、今後、地上波やセイコーが協賛するイベント会場等での放映放送を予定している。

（文＝リアルサウンド編集部）