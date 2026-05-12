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一度入ると出られない？都営新宿線の終点・本八幡に潜む「神隠しの竹藪」とサイゼリヤ発祥の地

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ヅカ -新たな視点のディープ観光」が、「【都営新宿線】新宿から地下鉄1本で行ける終点にあった衝撃スポット【本八幡】」を公開した。動画では都営新宿線の終点である本八幡駅周辺を散策し、一度入ると出られないと言い伝えられる「八幡の藪知らず」や、サイゼリヤ1号店跡地について紹介している。



新宿駅から都営新宿線に乗り、都営地下鉄で唯一千葉県に位置する本八幡駅へ。駅から少し歩くと、住宅街に突如として現れる小さな竹藪「八幡の藪知らず」に到着する。古くから「一度足を踏み入れると二度と出られない」という神隠しの言い伝えがあり、周囲を柵で囲まれ立ち入り禁止となっている。



さらに、商店街にひっそり佇むサイゼリヤ1号店（現・教育記念館）を訪問。現在は営業していないが、創業当時の面影を残す建物を紹介した。その後、駅前の「サイゼリヤ本八幡北口パティオ店」へ移動。店内には1号店の写真や年表が飾られており、創業の地ならではの歴史を感じられる空間となっている。



歴史的なミステリースポットと、誰もが知るファミリーレストランの原点。都内から地下鉄1本でアクセスできる本八幡は、知的好奇心をくすぐるディープな魅力にあふれた街であることが分かる動画となっている。