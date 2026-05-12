この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ヅカ -新たな視点のディープ観光」が、「【都営新宿線】新宿から地下鉄1本で行ける終点にあった衝撃スポット【本八幡】」を公開した。動画では都営新宿線の終点である本八幡駅周辺を散策し、一度入ると出られないと言い伝えられる「八幡の藪知らず」や、サイゼリヤ1号店跡地について紹介している。

新宿駅から都営新宿線に乗り、都営地下鉄で唯一千葉県に位置する本八幡駅へ。駅から少し歩くと、住宅街に突如として現れる小さな竹藪「八幡の藪知らず」に到着する。古くから「一度足を踏み入れると二度と出られない」という神隠しの言い伝えがあり、周囲を柵で囲まれ立ち入り禁止となっている。

さらに、商店街にひっそり佇むサイゼリヤ1号店（現・教育記念館）を訪問。現在は営業していないが、創業当時の面影を残す建物を紹介した。その後、駅前の「サイゼリヤ本八幡北口パティオ店」へ移動。店内には1号店の写真や年表が飾られており、創業の地ならではの歴史を感じられる空間となっている。

歴史的なミステリースポットと、誰もが知るファミリーレストランの原点。都内から地下鉄1本でアクセスできる本八幡は、知的好奇心をくすぐるディープな魅力にあふれた街であることが分かる動画となっている。

YouTubeの動画内容

00:00

新宿から地下鉄1本で行ける終点・本八幡駅へ
03:46

二度と出られない？「八幡の藪知らず」に到着
06:41

撮影中にレンズが故障？竹藪で起きた不可解な現象
07:38

現在は教育記念館に。サイゼリヤ1号店跡地を訪問
09:21

従業員のまかないから誕生した定番メニュー

関連記事

【終点探訪】銚子電鉄の終点で見つける謎の廃墟と変な神社

【終点探訪】銚子電鉄の終点で見つける謎の廃墟と変な神社

 旧万世橋駅はアートと鉄道遺構が共存する空間だった 中央線を眺める「まさに万世橋駅らしいお茶の時間」

旧万世橋駅はアートと鉄道遺構が共存する空間だった 中央線を眺める「まさに万世橋駅らしいお茶の時間」

 意外と知らない東京モノレール利用者数ワースト1位の「整備場駅」。人がいない駅に潜むロマンとは？

意外と知らない東京モノレール利用者数ワースト1位の「整備場駅」。人がいない駅に潜むロマンとは？
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

ヅカ -新たな視点のディープ観光_icon

ヅカ -新たな視点のディープ観光

YouTube チャンネル登録者数 2240人 157 本の動画
オーバーツーリズムをしなくても非日常に ※動画内の情報には誤っているもの、最新でないものもありますのでご了承ください
youtube.com/channel/UCMeoXzQc2qyOXYBtkuLRzWg YouTube