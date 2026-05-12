『コンビニ兄弟』新たな出演者発表 中島健人“志波三彦”の兄に加藤シゲアキ＆中学時代に宮岡大愛
歌手で俳優の中島健人が主演を務めるNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00）の第3話がきょう12日に放送される。今回、新たな出演者が発表された。
【写真】中島健人“ミツ”の中学時代を演じる宮岡大愛
本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられる ハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
■解禁となったキャストは次の通り。
永田満江役／余貴美子
役柄：夫に先立たれ、佐賀で一人暮らしをしていたが、息子夫婦とその娘（高校生）と同居を始めたばかりのおばあちゃん。白髪交じりで化粧っ気もゼロ、いつも不機嫌そうに過ごしていたが、ある日、門司港を散策中にめまいを起こし、志波三彦（中島）に助けられる。その後、満江に家族があっと驚く変化が…。
永田由美役／沙倉ゆうの
役柄：永田満江の息子の妻。高校生の娘がいる。亭主関白な夫、不機嫌な姑、思春期の娘の世話に追われている。ある日、突然の満江の変貌ぶりに戸惑い、やめるように助言するが…。
乾一子役／橋本マナミ
役柄：門司港で亡くなって、成仏できずにいた幽霊。ある日、門司港で三彦に出会い、１日行動を共にするが、その日以来、三彦からキラキラが消え、毎夜、悪夢を見るようになる…。三彦のファンの面々やツギ（中島）が試行錯誤し何とか除霊し、三彦を助けようとするが…。果たして一子は成仏できるのか!?
志波一彦役／加藤シゲアキ
役柄：志波家の長男。志波三彦・二彦の兄。自称煩悩まみれで世界中で修業を積んでいる。達観した仙人のような雰囲気。三彦ファンの大石和歌（内田櫻子）が三彦にとりついた一子の除霊のため山伏を探している最中、偶然、山道で出会う…。三彦・二彦・一彦の兄弟パワーでミツの除霊は成功するのか…!?
中学時代の志波三彦役 /宮岡大愛
役柄：三彦の中学時代。妹の樹恵琉（嵐莉菜）を産んだばかりの母親のお見舞いの帰りに、面会時間に間に合わず病院から追い返された塚原美幌（仲島有彩）と出会う。美幌は、病気の彼氏・似瀬航起のお見舞いに鹿児島から駆けつけたという。彼氏の回復祈願のため、美幌と一緒に神社に行くことになり、一晩中歩いた先でコンビニ「テンダネス」にたどり着くと…。
似瀬航起役／高良健吾
役柄：塚原美幌の恋人。学生時代に急性リンパ性白血病だったが、骨髄移植を受けて退院。現在は小説家になって、世界中を旅している。門司港で久しぶりに大人になった三彦と出会う…。三彦と航起、2人だけの約束が語られる…。三彦がなぜ門司港にいるのか…その謎を知る人物のひとり。
■山本敏彦 （制作統括・NHKエンタープライズ）コメント
『コンビニ兄弟』、後半の物語を彩っていただくキャストの皆さんが決まりました。各キャラクターとも原作で非常に個性的で人選にはとても悩みましたが、この人しか考えられない！という配役が実現しました。
余貴美子さんに演じていただく永田満江役は、原作シリーズの中でも女性ファンに強く支持されている孫娘とのエピソードに登場するおばあさん。また、余さんと嫁姑の関係にある永田由美役は、映画「侍タイムスリッパー」で助監督役を好演した沙倉ゆうのさんにお願いします。橋本マナミさんは、なんと門司港で成仏できない幽霊・乾一子の役。三彦にとりついて大騒ぎとなります。「コンビニ兄弟」、本気のコメディーを描いたエピソードです。加藤シゲアキさんには、志波家の長男というとっても癖の強い長男を演じていただきます。この兄弟にしてこの兄あり！乾一子（橋本マナミ）の除霊騒動での存在感は必見です。
そして、シリーズの後半明かされる、三彦のある謎を解くカギは、三彦の中学時代に…。中学時代の三彦を宮岡大愛さんにお願いしました。最後に、今シリーズ最大の謎を埋めるキーパーソン・似瀬航起役は高良健吾さん。初めて明かされる、三彦のある秘密…。最終回まで、どうぞお楽しみに！
【写真】中島健人“ミツ”の中学時代を演じる宮岡大愛
本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられる ハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
永田満江役／余貴美子
役柄：夫に先立たれ、佐賀で一人暮らしをしていたが、息子夫婦とその娘（高校生）と同居を始めたばかりのおばあちゃん。白髪交じりで化粧っ気もゼロ、いつも不機嫌そうに過ごしていたが、ある日、門司港を散策中にめまいを起こし、志波三彦（中島）に助けられる。その後、満江に家族があっと驚く変化が…。
永田由美役／沙倉ゆうの
役柄：永田満江の息子の妻。高校生の娘がいる。亭主関白な夫、不機嫌な姑、思春期の娘の世話に追われている。ある日、突然の満江の変貌ぶりに戸惑い、やめるように助言するが…。
乾一子役／橋本マナミ
役柄：門司港で亡くなって、成仏できずにいた幽霊。ある日、門司港で三彦に出会い、１日行動を共にするが、その日以来、三彦からキラキラが消え、毎夜、悪夢を見るようになる…。三彦のファンの面々やツギ（中島）が試行錯誤し何とか除霊し、三彦を助けようとするが…。果たして一子は成仏できるのか!?
志波一彦役／加藤シゲアキ
役柄：志波家の長男。志波三彦・二彦の兄。自称煩悩まみれで世界中で修業を積んでいる。達観した仙人のような雰囲気。三彦ファンの大石和歌（内田櫻子）が三彦にとりついた一子の除霊のため山伏を探している最中、偶然、山道で出会う…。三彦・二彦・一彦の兄弟パワーでミツの除霊は成功するのか…!?
中学時代の志波三彦役 /宮岡大愛
役柄：三彦の中学時代。妹の樹恵琉（嵐莉菜）を産んだばかりの母親のお見舞いの帰りに、面会時間に間に合わず病院から追い返された塚原美幌（仲島有彩）と出会う。美幌は、病気の彼氏・似瀬航起のお見舞いに鹿児島から駆けつけたという。彼氏の回復祈願のため、美幌と一緒に神社に行くことになり、一晩中歩いた先でコンビニ「テンダネス」にたどり着くと…。
似瀬航起役／高良健吾
役柄：塚原美幌の恋人。学生時代に急性リンパ性白血病だったが、骨髄移植を受けて退院。現在は小説家になって、世界中を旅している。門司港で久しぶりに大人になった三彦と出会う…。三彦と航起、2人だけの約束が語られる…。三彦がなぜ門司港にいるのか…その謎を知る人物のひとり。
■山本敏彦 （制作統括・NHKエンタープライズ）コメント
『コンビニ兄弟』、後半の物語を彩っていただくキャストの皆さんが決まりました。各キャラクターとも原作で非常に個性的で人選にはとても悩みましたが、この人しか考えられない！という配役が実現しました。
余貴美子さんに演じていただく永田満江役は、原作シリーズの中でも女性ファンに強く支持されている孫娘とのエピソードに登場するおばあさん。また、余さんと嫁姑の関係にある永田由美役は、映画「侍タイムスリッパー」で助監督役を好演した沙倉ゆうのさんにお願いします。橋本マナミさんは、なんと門司港で成仏できない幽霊・乾一子の役。三彦にとりついて大騒ぎとなります。「コンビニ兄弟」、本気のコメディーを描いたエピソードです。加藤シゲアキさんには、志波家の長男というとっても癖の強い長男を演じていただきます。この兄弟にしてこの兄あり！乾一子（橋本マナミ）の除霊騒動での存在感は必見です。
そして、シリーズの後半明かされる、三彦のある謎を解くカギは、三彦の中学時代に…。中学時代の三彦を宮岡大愛さんにお願いしました。最後に、今シリーズ最大の謎を埋めるキーパーソン・似瀬航起役は高良健吾さん。初めて明かされる、三彦のある秘密…。最終回まで、どうぞお楽しみに！