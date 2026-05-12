管理と思考も…キッチンに潜む「見えない家事」

料理や掃除に洗濯など、日常生活を営む上で欠かせない家事。しかし、実はそうした明確な名前がついている作業の裏側には、さらに細かな「名もなき家事（名前のない家事）」や「見えない家事」と呼ばれるものが数多く存在します。一体どのような作業が該当し、どのような負担を感じているのでしょうか。

【画像】「あなたがやってない」なら必ず「誰かがやってる」ワケで…これが“見えない家事”です！（6枚）

ネット上の意見を見ると、キッチン周りでは「洗い終えて乾燥させた食器を、元の棚に戻すのが苦痛。洗うだけでも重労働なのに、その後にさらなる作業が待ち構えているのが精神的にきつい」との声が上がっています。また「冷蔵庫にある食材の期限を把握し、それを逆算して献立を組むこと。これを家族に任せると結局期限切れを出しそうなので、自分1人で抱え込んでしまう」と、管理と思考の両面での負担を訴える意見も寄せられていました。

「ゴミ出し」「掃除」の裏にあるメンテナンス作業

掃除においても、見逃されがちな工程は多いようです。「掃除機をかけるだけでなく、その道具自体の手入れが面倒。紙パックを交換したり、吸い込み口に絡みついた髪の毛を丁寧に取り除いたりといった作業がまさにそれ」といったメンテナンスの苦労がありました。また、「ゴミをまとめるだけでなく、ゴミ箱本体を定期的にきれいにしている努力を家族は分かっていないはず」という、習慣化されているがゆえに認識されにくい孤独な作業があげられています。

精神的リソースを削る「ストック管理と補充」

特に生活のリズムを乱すのが、日用品の在庫管理と補充について。「トイレットペーパーを切らさないよう、ストック数に常に気を配るのは死活問題」といった切実な意見がありました。ほかにも「シャンプーや洗剤などが、狙ったかのようにバラバラのタイミングで切れる。そのたびに詰め替え作業が発生するのが地味に負担」という声も。在庫をチェックし、買い足し、補充するという一連のサイクルは、家事の合間に差し込まれる「小さな中断」となり、精神的なリソースを削る要因となっているようです。

ほかにも、些細なことながら積み重なると無視できない例として、「家族が使っている歯ブラシの毛先の開きをチェックして新調する」「朝夕、家中のカーテンを開閉して回る」「玄関で脱ぎ捨てられた靴をそろえて整頓する」などのケースがあげられていました。一つ一つは数秒から数分で終わるような作業でも、それが毎日無数に積み重なれば、トータルで膨大な時間と労力を消費することになるでしょう。

こうした「見えない家事」は、気づいた側が黙ってこなしてしまうケースが多く、家庭内での不公平感を生む原因にもなりかねません。日々の生活を支える細かな気配りに光を当て、家族でその存在を共有することが、お互いに感謝し合い、心地よい暮らしを送るための大切な一歩かもしれません。