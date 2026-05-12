お笑いコンビ、チョコレートプラネットの松尾駿（43）が、パーソナリティーを務める11日深夜放送のニッポン放送「チョコレートプラネットのオールナイトニッポン」（深夜1時）に出演。人気俳優夫妻と“ご近所”だと明かした。

チョコプラはこの日休みのパーソナリティー山田裕貴に代わり、月曜の「オールナイト−」を担当。山田との関係性について、長田庄平が「たまにインスタのDMでやりとりみたいなのをする。俺が（山田主演映画）『爆弾』見たってストーリーズで上げたら、『ありがとうございます』とかくれたり」と語ると、松尾は「俺、結構山田君と近所なんですよ」と山田と自宅が近いことを明かし、「結構会うのよ。で、普通に歩いてる。え？と思って。山田君じゃんと思って」と驚きを振り返った。

長田が「変装とか何もせず？」と質問すると、松尾は「ほぼしてないね。帽子かぶってるぐらいかな」と回想。「山田君じゃん！って言うと、横に西野七瀬ちゃんいるでしょ」と妻の西野も一緒だったという。

また「普通にここ歩く？みたいなところ。おう！どうも！って言って。俺も山田君は何回か会ってるけど、（西野と）セットでいるとドキドキするじゃん？」と西野に緊張。「俺がしゃべってることでこの二人が周りの人にバレたら嫌じゃん？迷惑かかったら。山田君はいいとして、西野七瀬ちゃんに迷惑かかるんじゃないかと思って」とハラハラしたと語った。

一方の夫妻については「全く話を切ろうとしないというか。『この辺なんですか？』みたいな。そうだよって。俺の方がドキドキしちゃって。俺は勝手に西野七瀬ちゃん嫌な顔してるかと思ったら、普通にキラキラしてこっち見てるしさ」と二人の気取らない人柄に驚いた様子。松尾は「おい、早く切り上げろよと思いながら。見せつけてるのかなって。俺らは飾らない芸能人夫婦だぜっていう。マジでそんななの」とジョークを交えて好感を語り、「それが何回かある」と話していた。