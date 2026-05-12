英歌手デュア・リパさん＝3月、カリフォルニア/Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/Getty Images

（CNN）英歌手デュア・リパさん（30）が、自身の画像を無断で使用されたとして、韓国のサムスン電子を米裁判所に提訴した。

８日にカリフォルニア州中部地区連邦地裁に提出された訴状によると、訴えの内容は、全米で販売されているサムスン製テレビの段ボール外箱に、リパさんの画像が使用されていることに関連している。

訴状によると、リパさんは、サムスンとの間で肖像権の使用を許可する契約を締結していない。だが、テレビの箱はリパさんがそうした契約を結んだかのような印象を与え、サムスンが「量産型テレビのスポンサーとして、リパさんとの黙示的な、（虚偽の）関連性を利用して利益を得る」ことを可能にしたという。

訴状には、「リパさんは、サムスンによるテレビの段ボール箱への貴重な肖像権の大規模かつ継続的な無断商業利用に対し、著作権侵害、商標権侵害、およびパブリシティー権侵害を理由にサムスンを提訴し、損害賠償を求める」と記されている。

さらに、「リパさんは、サムスンが無断で利用した画像を含め、自身の名前や画像、肖像に関する非常に価値の高い著作権、商標権、パブリシティー権を有している」としている。

訴状によると、リパさんの弁護士らは、サムスンが段ボール箱への画像使用を中止するよう求めるリパさん側からの再三の要求に応じることを拒否したと主張している。

リパさん側は、少なくとも1500万ドル（約23億5600万円）の損害賠償を求めている。

サムスンの広報担当者は11日、CNNに対し、「現在係争中であるため、現時点ではコメントできない」と述べた。

CNNはリパさんの代理人にコメントを求めている。