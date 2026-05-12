ボールプールで遊ぶ猫ちゃんたち。元気いっぱいにはしゃぐ子猫が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は1056万回を超え「ここのネコちゃん達は色々な遊びをのびのびと出来て幸せですね」「これは、、、猫達にしてみればとても楽しい遊び場ですネ！」「猫ちゃん達に色々楽しませる工夫をしていて脱帽です！」といったコメントが集まっています。

【動画：猫たちが『ボールプール』で遊んだ結果→遊び疲れた子猫が…可愛すぎる光景】

大はしゃぎの子猫

YouTubeアカウント「10 Cats.ᐩ」に投稿されたのは、ボールプールで遊ぶ猫ちゃんたちの様子です。猫ちゃんたちのために子ども用プールを用意した投稿者さん。空気を入れ始めると猫ちゃんたちが次々と様子を見にやってきたそうです。

空気を入れて完成したプールに入れられたのは大量のカラーボール。興味津々に猫ちゃんたちが集まりますが、まずは遊び盛りの子猫が元気に飛びついたそうです。ボールをくわえてプールの外へ飛び出したり、部屋を走り回ってボールを追いかけたりしていたといいます。

にぎやかな食事タイム

投稿者さんがボールをお部屋にばらまくと、猫ちゃんたちは一瞬驚いた表情を見せたそうですが、その後は一転。色とりどりのボールに囲まれながら、みんなで仲良くごはんを食べていたといいます。大勢の猫ちゃんたちがカラフルな空間に集まる様子は、どこを切り取っても絵になる華やかな光景となりました。

遊び疲れて夢の中へ

ボールプールではしゃいでいた子猫は、プールの中で遊びながら寝てしまったそうです。寝顔から「遊び疲れた」ことがよく伝わってきます。先輩猫がボールプールに入ってくると目を覚ましましたが、眠気には勝てなかったそうです。投稿者さんのアイデアで、たっぷり遊んだ子猫でした。

動画には「そこで食うんかーい！そこで寝るんかーい！短い間に何回もツッコミを入れたいぐらい可愛いｗ」「ボールを大量に投げて驚く猫ちゃん達が可愛くて何度も見てしまいましたw」「カラフルで楽しい夢を見てるかな？お口開けて可愛い寝顔」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「10 Cats.ᐩ」では、猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「10 Cats.ᐩ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。